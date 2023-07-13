Трупи людей похилого віку у приватному закладі були складені одне на одного.

У російському місті Самарі приватний морг облаштували в гаражі, а тіла покійників зберігають у холодильнику із супермаркету, на якому навіть є напис “охолоджене м’ясо”.

Відео з цього закладу опублікував російський Telegram-канал Baza.

Такі методи зберігання покійних виявила місцева журналістка Ксенія Штефан.

За її словами, трупи людей похилого віку, складені одне на одного в холодильнику, вона виявила в гаражному боксі. Також у цьому приміщенні зберігаються вінки, труни та хрести. Саме звідси жителям російського міста доводиться забирати тіла своїх рідних для поховання.

Журналістка також повідомила, що в Самарі працюють ще три приватні морги. В яких умовах вони зберігають тіла, поки що незрозуміло.

"Охолоджене м’ясо”: у Росії приватний морг зберігає покійників у холодильнику із супермаркету

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