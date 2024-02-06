Охоплений почуттям провини батько розплакався, коли давно втрачений син знайшов його через 35 років

Батько вперше зустрів свого первістка через 35 років.

Він пояснив на Reddit, що дівчина, з якою він зустрічався у школі, дізналася про вагітність приблизно в той же час, коли їхні стосунки розвалилися.

Однак вона переконала чоловіка, що її майбутня дитина насправді була від її нового партнера, а не від нього. Але чоловік думав про це все своє життя і вирішив пройти тест ДНК в надії, що одного разу він розкриє правду.

Він сказав: "Минулого тижня я отримав повідомлення через генетичний веб-сайт від учасника, який щойно пройшов тест ДНК. Повідомлення починалося зі слів: "Я знаю, що це трохи дивно", на що я можу лише сказати, що це применшення. Я зустрічався з дівчиною, яка, як мені здавалося, була коханням всього мого життя, у старшій школі і трохи пізніше, але стосунки закінчилися погано – я відчайдушно хотів продовжити стосунки, але вона їх закінчила. Вона почала зустрічатися з іншими хлопцями і незабаром розповіла всім, що вона була вагітна і в результаті вийшла заміж. Вона запевнила мене, що дитина не моя і "у жодному разі не може бути", але я завжди задавав це запитання. Перенесемося на 35 років уперед, і я отримую повідомлення від мого сина, про якого я ніколи не знав, а також про декількох онуків".

Він поділився, що цей "сюрреалістичний та емоційний" момент змусив його оплакувати стосунки, яких він ніколи не мав із сином, але тепер він сподівається, що його приймуть як частину його життя. Він додав: "Це призвело до відчуття неймовірної провини та смутку, пов'язаного із втратою довгострокових стосунків і тим, "що могло б бути", якби мені дозволили бути частиною його життя".

Юзер додав, що у нього чудово склалося життя – він одружений понад 30 років, має чотирьох дорослих дітей, двох онуків, успішну кар'єра та все, чого він хотів.

"Я не був упевнений, що відповідатиму, і натомість поговорив зі своєю дружиною, яка неймовірно зрозуміла, підтримала і підбадьорила мене. Отже, я відповів і декілька разів розмовляв з ним телефоном, і я думаю, що ми обоє хочемо вивчити можливість стосунків, але я також хочу бути впевненим, що не чиню на нього жодного тиску, і, звичайно, знати що, по правді кажучи, стосунки мають бути на тому рівні, який йому та його дружині комфортний. Я також не хочу, щоб це зашкодило його стосункам із братами, сестрами та матір'ю".

Він похвалив свого сина за його "силу і сміливість" звернутися до нього, не знаючи, чи відповість він. Звертаючись за порадою, він додав: "Я просто не можу впоратися з глибоким почуттям провини за те, що мене не було поруч із моїм сином, і скорботою за втраченими 35 роками. Я декілька разів плакав з ним по телефону настільки, що нам довелося щоразу робити паузу в розмові на декілька хвилин, щоб я міг відновити самовладання. Чи є якісь пропозиції про те, як мені продовжити побудову цих нових стосунків, що змінюють життя, познайомити чотирьох зведених братів і сестер, намагаючись при цьому не нашкодити?".

Коментуючи його повідомлення, один із користувачів сказав: "Та сама ситуація, але я дитина, і я дізнався про це першим. Мій біологічний тато чудовий, і я так тішуся, що ми зв'язалися. Найголовніша порада — дозвольте синові контролювати розвиток стосунків. Не будьте наполегливими, і якщо ви в чомусь не впевнені, просто запитайте". Інший користувач додав: "Мама моєї подруги була усиновлена і звернулася до своєї давно втраченої біомами. Біомама буквально просто сказала їй: "Я рада, що в тебе все гаразд, але ти все ще для мене секрет. Сім'я і я не хочемо стосунків".

Нагадаємо, жінка зробила ДНК-тест та дізналася, що її дідусь насправді інсценував смерть і пройшов 1500 км до іншої. Рідні думали, що він помер.

Читайте також: