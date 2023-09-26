Охоронцю кладовища, який самотужки виховує шістьох дітей, подарували машину

Він пів року їздив на роботу на велосипеді.

Батьку шістьох дітей, який пів року їздив на роботу велосипедом, подарували нову машину.

Про це пише PEOPLE.

Ісаак Тейлор з Розвілла, штат Каліфорнія, США, шість місяців тому потрапив у ДТП. У зв'язку з цим охоронцю кладовища довелося їздити на роботу на велосипеді.

У чоловіка п'ять дочок і один син віком від 3 до 19 років, і він постійно дбає про двох своїх молодших дочок. Тато-одинак проїжджав велосипедом 25 км туди і назад на роботу після того, як проводжав кожного зі своїх дітей до школи.

Лідери некомерційної організації Family Promise, яка допомагала Тейлору, коли він раніше був безхатьком, спробували номінувати його для пожертвування після того, як дізналися, що він не має машини. Тейлор був обраний для отримання нещодавно відреставрованого Hyundai Elantra 2019 року - з повною оплатою.

Батьку-одинаку подарували машину / Фото: скриншот з відео

"Я плакав, як дитина", - поділився чоловік. "Сльози радості. Сльози болю від їзди велосипедом туди і назад. Все почалося — через що я пройшов, щоб дістатись туди, де зараз перебуваю".

Повідомляється, що охоронцю подарували машину у рамках програми нагородження автомобілями гідних членів спільноти.

Тейлор додав, що "у світі є чудові люди", і він сподівається колись відплатити їм за це.

Нагадаємо, жінка протягом 20 років щодня приходила на станцію метро, щоб почути голос покійного чоловіка. Понад 40 років тому він записав усі оголошення на станції.

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