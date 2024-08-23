Охоронець Букінгемського палацу кумедно послизнувся та гепнувся – відео

Він вдав, що нічого не сталося.

Охоронець Букінгемського палацу послизнувся і впав під час виконання службових обов'язків. Сподіваючись, що ніхто не помітить його падіння, він швидко піднявся і продовжив діяти так, ніби нічого не сталося.

Про це пише New York Post.

На його нещастя, Ентоні Сміт, турист з Ліверпуля, Англія, зняв незручний момент, коли охоронець приземлився на спину.

"Я просто знімав навмання, і він просто впав", - пояснив Сміт. "Мені довелося переглянути відео, щоб повірити в це".

У кліпі видно, як охоронець у високій шапці та червоному кітелі йде, не зупиняючись, поки одна нога не втрачає зчеплення з землею і чоловік не приземляється на сідниці. На задньому плані чути, як очевидці сміються з падіння.

"Люди, які дивилися, були шоковані – всі говорили: "Це щойно сталося?" поділився Сміт.

Тим часом королівський гвардієць швидко зібрався з думками, поправив капелюх і форму, переставив гвинтівку і повернувся на позицію.

"Він швидко підскочив і привів себе до ладу, а потім одразу ж повернувся до бою", - сказав Сміт.

Багатьох людей цей випадок з охоронцем Палацу розсмішив, оскільки вони, як відомо, зберігають сувору поведінку, попри те, скільки туристів намагаються вивести їх з трансу.

За даними британської армії, висококваліфіковані солдати, які охороняють зовнішню частину палацу королівської сім'ї, навчені бути готовими до всього. Робота вимагає від кандидатів проходження оцінки фізичної підготовки та тесту "Батарея новобранців Британської армії", однак є деякі негласні правила, яких повинні дотримуватися охоронці. Наприклад, охоронців не можна торкатися, якщо хтось це робить, вони мають право кричати на них, охоронці не можуть усміхатися або вільно пересуватися під час несення служби. Правила вказують, що після того, як вони не рухаються принаймні 10 хвилин, вони можуть пройтися вулицею, щоб розім'яти ноги і не знепритомніти. Робота навіть вимагає, щоб військовослужбовці непритомніли у певний спосіб. Попри суворі правила, члени Королівської гвардії отримують початкову зарплату близько 33 000 доларів, а пільги містять субсидоване харчування, безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу, а також недороге житло.

Нагадаємо, нещодавно кінь королівської гвардії вкусив туристку. Вона підійшла надто близько до тварини.

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