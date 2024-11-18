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Охрестили педофілкою: жінка вийшла заміж за найкращого друга свого сина – фото закоханих

Охрестили педофілкою: жінка вийшла заміж за найкращого друга свого сина – фото закоханих

Охрестили педофілкою: жінка вийшла заміж за найкращого друга свого сина – фото закоханих

Емі, Брайс та Айдін / Фото: Jam Press

Пара разом майже три роки.

Мама стверджує, що її затаврували педофілкою за те, що вона вийшла заміж за найкращого друга свого сина.

Про це пише Need To Know.

46-річна Емі Спаркс познайомилася зі своїм чоловіком, 21-річним Брайсом, через свого сина Айдіна, якому також 21 рік. Брайс і Айдін були друзями від 13 років, але Емі каже, що познайомилася з чоловіком лише чотири роки тому.

Брайс одразу закохався в Емі і розповів про це Айдіну, який підштовхнув його до залицяння за матір'ю. Емі спочатку відкинула його залицяння через 25-річну різницю у віці. Втім, наполегливому Брайсу вдалося переконати її розпочати стосунки в лютому 2022 року.

Емі, Брайс і Айдін з'їхалися через три місяці.

Емі, Брайс та Айдін / © Jam Press
Емі, Брайс та Айдін / Фото: Jam Press

Пара розповідає, що друзі та родина були "засмучені", коли дізналися про їхні стосунки, а Емі навіть звинуватили в педофілії.

"Коли він сказав, що я йому подобаюся, я була здивована, але відкинула його, тому що думала, що він занадто молодий для мене", - розповіла Емі з Мічигану, США, в інтерв'ю виданню. "Йому знадобилося два роки, щоб переконати мене. Люди називали мене педофілкою, але мене познайомили з Брайсом, коли йому виповнилося 17 років. Коли люди називають мене педофілкою, я не почуваюся погано, тому що я знаю, що це не так. Люди, які мене знають, знають, що це неправда".

Емі та Брайс / © Jam Press
Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс додав: "Ми з Айдіном друзі від сьомого класу. Я почав відчувати почуття до Емі незадовго до того, як мені виповнилося 18 років. Я часто приходив до неї додому. Я хотів бути поруч з нею, і вона мене приваблювала, але вона навіть не розглядала це, тому що я не був повнолітнім. Коли мені виповнилося 18, все пішло далі".

Емі та Брайс / © Jam Press
Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс зізнався Айдіну, що йому подобається його мама, і був здивований, коли Айдін сказав йому, що буде радий, якщо він зробить крок. Він каже, що їхні стосунки "супроводжуються негативом", і йому доводиться захищати дружину від друзів і хейтерів.

Емі та Брайс / © Jam Press
Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс додав: "Спочатку Айдін сказав, що він не проти. Коли це вийшло назовні, йому стало незручно, але він не відчував, що це йде від нього. Моя сім'я не в захопленні від цих стосунків. Багато хто з моєї родини був дуже засмучений. Багатьом знадобився час, щоб змиритися з цим. Коли люди говорять жахливі речі про Емі, я дійсно засмучуюсь. Це супроводжується великою кількістю негативу. Ви ж не хочете, щоб таке сталося з вашою дружиною. Все, що я можу зробити, це сказати, що це неправда, але це моє слово проти їхнього".

Емі пригадала: "Айдін намагався переконати мене дивитися на Брайса саме так. Він заохочував нас. Він вважав, що я повинна дати Брайсу шанс".

Емі, Брайс та Айдін / © Jam Press
Емі, Брайс та Айдін / Фото: Jam Press

Емі остерігалася починати нові стосунки, адже вона вже двічі була заміжня. Мама сімох дітей розповіла: "Я дивилася проповідь, і пастор сказав, що Бог намагається дарувати нам дари, а ми не завжди їх приймаємо, тому що вони не такі, якими ми уявляли собі наше життя. Я стала більш відкритою до стосунків, але різниця у віці турбувала мене, тому я не одразу відповіла йому взаємністю. Я пережила багато болю в минулому. Я хотіла когось, хто кохав би мене беззастережно і був би вірним".

Попри сварки з родиною та друзями, вони вирішили одружитися в жовтні минулого року в присутності Айдіна та одного свідка. Емі сказала: "Ми жили разом, а це означає, що ми жили в гріху, тому ми вирішили одружитися. Ми хотіли, щоб все було просто і законно. Ми дуже щасливі, і нам дуже подобається жити разом".

Емі та Брайс / © Jam Press
Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс каже, що є переваги в тому, щоб бути зі "зрілою" жінкою, навіть якщо йому довелося змиритися з тим, що він ніколи не матиме власних дітей.

Він сказав: "Я цілком згоден з тим, що не матиму дітей. Я розумію, що мати дітей – це великий стрес. Емі не ухвалює нелогічних рішень, як молода людина. Вона більш зріла і ухвалює зрілі рішення".

Емі та Брайс / © Jam Press
Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Емі додала: "Він мудрий для свого віку, у нього стара душа. Він все ще молодий, не зрозумійте мене неправильно, але він не такий, як інші 21-річні".

Нагадаємо, перший чоловік, якому трансплантували обличчя та руки, оголосив про одруження. Пара влаштує весілля 5 грудня.

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