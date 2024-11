Охрестили педофілкою: жінка вийшла заміж за найкращого друга свого сина – фото закоханих

Мама стверджує, що її затаврували педофілкою за те, що вона вийшла заміж за найкращого друга свого сина.

Про це пише Need To Know.

46-річна Емі Спаркс познайомилася зі своїм чоловіком, 21-річним Брайсом, через свого сина Айдіна, якому також 21 рік. Брайс і Айдін були друзями від 13 років, але Емі каже, що познайомилася з чоловіком лише чотири роки тому.

Брайс одразу закохався в Емі і розповів про це Айдіну, який підштовхнув його до залицяння за матір'ю. Емі спочатку відкинула його залицяння через 25-річну різницю у віці. Втім, наполегливому Брайсу вдалося переконати її розпочати стосунки в лютому 2022 року.

Емі, Брайс і Айдін з'їхалися через три місяці.

Емі, Брайс та Айдін / Фото: Jam Press

Пара розповідає, що друзі та родина були "засмучені", коли дізналися про їхні стосунки, а Емі навіть звинуватили в педофілії.

"Коли він сказав, що я йому подобаюся, я була здивована, але відкинула його, тому що думала, що він занадто молодий для мене", - розповіла Емі з Мічигану, США, в інтерв'ю виданню. "Йому знадобилося два роки, щоб переконати мене. Люди називали мене педофілкою, але мене познайомили з Брайсом, коли йому виповнилося 17 років. Коли люди називають мене педофілкою, я не почуваюся погано, тому що я знаю, що це не так. Люди, які мене знають, знають, що це неправда".

Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс додав: "Ми з Айдіном друзі від сьомого класу. Я почав відчувати почуття до Емі незадовго до того, як мені виповнилося 18 років. Я часто приходив до неї додому. Я хотів бути поруч з нею, і вона мене приваблювала, але вона навіть не розглядала це, тому що я не був повнолітнім. Коли мені виповнилося 18, все пішло далі".

Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс зізнався Айдіну, що йому подобається його мама, і був здивований, коли Айдін сказав йому, що буде радий, якщо він зробить крок. Він каже, що їхні стосунки "супроводжуються негативом", і йому доводиться захищати дружину від друзів і хейтерів.

Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс додав: "Спочатку Айдін сказав, що він не проти. Коли це вийшло назовні, йому стало незручно, але він не відчував, що це йде від нього. Моя сім'я не в захопленні від цих стосунків. Багато хто з моєї родини був дуже засмучений. Багатьом знадобився час, щоб змиритися з цим. Коли люди говорять жахливі речі про Емі, я дійсно засмучуюсь. Це супроводжується великою кількістю негативу. Ви ж не хочете, щоб таке сталося з вашою дружиною. Все, що я можу зробити, це сказати, що це неправда, але це моє слово проти їхнього".

Емі пригадала: "Айдін намагався переконати мене дивитися на Брайса саме так. Він заохочував нас. Він вважав, що я повинна дати Брайсу шанс".

Емі, Брайс та Айдін / Фото: Jam Press

Емі остерігалася починати нові стосунки, адже вона вже двічі була заміжня. Мама сімох дітей розповіла: "Я дивилася проповідь, і пастор сказав, що Бог намагається дарувати нам дари, а ми не завжди їх приймаємо, тому що вони не такі, якими ми уявляли собі наше життя. Я стала більш відкритою до стосунків, але різниця у віці турбувала мене, тому я не одразу відповіла йому взаємністю. Я пережила багато болю в минулому. Я хотіла когось, хто кохав би мене беззастережно і був би вірним".

Попри сварки з родиною та друзями, вони вирішили одружитися в жовтні минулого року в присутності Айдіна та одного свідка. Емі сказала: "Ми жили разом, а це означає, що ми жили в гріху, тому ми вирішили одружитися. Ми хотіли, щоб все було просто і законно. Ми дуже щасливі, і нам дуже подобається жити разом".

Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Брайс каже, що є переваги в тому, щоб бути зі "зрілою" жінкою, навіть якщо йому довелося змиритися з тим, що він ніколи не матиме власних дітей.

Він сказав: "Я цілком згоден з тим, що не матиму дітей. Я розумію, що мати дітей – це великий стрес. Емі не ухвалює нелогічних рішень, як молода людина. Вона більш зріла і ухвалює зрілі рішення".

Емі та Брайс / Фото: Jam Press

Емі додала: "Він мудрий для свого віку, у нього стара душа. Він все ще молодий, не зрозумійте мене неправильно, але він не такий, як інші 21-річні".

