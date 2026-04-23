Окам’янілий ліс віком 200 мільйонів років: де побачити унікальні “кам’яні” дерева

В Аризоні можна побачити окам’янілі дерева віком 200 мільйонів років — одне з найбільших скупчень таких об’єктів у світі.

Кирило Шостак
Petrified Forest National Park

Petrified Forest National Park / © Фото з відкритих джерел

У США, посеред пустелі штату Аризона, розташований Petrified Forest National Park — одне з найбільших у світі скупчень окам’янілої деревини, вік якої сягає близько 200 мільйонів років. Це місце вважається справжнім «вікном у минуле» Землі.

Про це йдеться в матеріалі IFL Science.

У парку збереглися сотні скам’янілих стовбурів дерев, які колись росли ще в епоху пізнього тріасу. Крім того, тут виявлено рештки давніх рослин і тварин — від папоротей до ранніх динозаврів і гігантських амфібій.

Окам’яніння дерев відбувається в особливих умовах: органічні тканини поступово заміщуються мінералами, такими як кремнезем, кальцит або навіть опал. Цей процес може тривати від тисяч до мільйонів років і можливий лише тоді, коли деревина швидко опиняється під шарами осадів — наприклад, бруду або вулканічного попелу.

З часом ці шари ущільнюються, перетворюючись на камінь, а самі дерева — на мінералізовані «копії» збереженої структури. У випадку Аризони, окам’янілі стовбури були поховані в геологічній формації Чінле, а згодом підняті на поверхню через тектонічні процеси та ерозію.

Сьогодні парк приваблює туристів і науковців з усього світу. Водночас там діють суворі правила: забирати навіть невеликі фрагменти окам’янілої деревини заборонено, адже це може знищити цінну наукову інформацію про минуле планети.

