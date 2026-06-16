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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

"Охоронець кавунів": кіт із Таїланду впевнено підкорив Мережу, "працюючи" на фермі (фото)

Користувачі захопилися котом, який має вкрай серйозний вигляд під час «чергування» біля кавунів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Кіт і кавуни

Кіт і кавуни

Кіт із Таїланду на прізвисько Перл несподівано став зіркою Мережі. Так, з’явилися фото, на яких вын «охороняє» кавуни.

Цікаві кадри оприлюднило How Everything Works.

Що відомо про Перла

Як повідомляється, пухнастик мешкає на сімейній фермі, де його регулярно фотографують серед щойно зібраного врожаю. На знімках кіт виглядає так, ніби уважно стежить за кожним плодом, зосереджено «контролюючи» ситуацію. Люди розуміють, що це — вдалий жартівливий збіг, утім фото швидко підкорили соцмережі.

Користувачі жартують, що пухнастик сам узяв на себе роль головного «інспектора кавунів». І «роботу» свою він виконує, вочевидь, вкрай відповідально!

Суворий погляд, впевнена постава та вміння вмощуватися просто серед кавунів — усе це про Перла, який тепер має прильників у різних куточках світу. Українські ж користувачі жартують, що Перл, ймовірно, має херсонське коріння.

Раніше японські вчені розробили інноваційні ліки проти хронічної хвороби нирок у котів — однієї з головних причин їхньої смерті. Препарат, створений на основі білка AIM, може допомогти організму тварин очищати нирки та значно подовжити їхнє життя. Очікується, що завдяки цьому лікуванню коти зможуть жити до 30 років, тоді як зараз середня тривалість життя становить близько 15 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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