Охоронці в’язниці упіймали кота, який переносив наркотики: відео

© скриншот з відео

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Охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах, прикріплених до його тіла клейкою стрічкою.

Відео цієї події опублікувала місцева влада.

Як повідомляє CBS News, кіт перевозив понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, упакованих у два пакети.

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Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.

На зображеннях, опублікованих владою, видно, як агент перелазить через огорожу по периметру, щоб зловити кота, а потім кадри зсередини в'язниці, де охоронці обережно виймають пакети з його тіла.

Дата публікації 19:17, 21.05.25 Кількість переглядів 10 У Коста-Риці впіймали кота, який ніс наркотики до в’язниці

«Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їх потраплянню до ув'язнених», – йдеться в офіційній заяві.

Упійманого кота передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Ріки, де його обстежать.

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Тим часом, влада розпочала розслідування, щоб встановити особу або осіб, які використовували тварину для цієї мети.

Нагадаємо, у Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала малозабезпеченим людям цукерки зі смертельною дозою метамфетаміну.