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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Охоронці в’язниці упіймали кота, який переносив наркотики: відео

Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кіт з наркотиками

© скриншот з відео

Охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах, прикріплених до його тіла клейкою стрічкою.

Відео цієї події опублікувала місцева влада.

Як повідомляє CBS News, кіт перевозив понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, упакованих у два пакети.

Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.

На зображеннях, опублікованих владою, видно, як агент перелазить через огорожу по периметру, щоб зловити кота, а потім кадри зсередини в'язниці, де охоронці обережно виймають пакети з його тіла.

«Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їх потраплянню до ув'язнених», – йдеться в офіційній заяві.

Упійманого кота передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Ріки, де його обстежать.

Тим часом, влада розпочала розслідування, щоб встановити особу або осіб, які використовували тварину для цієї мети.

Нагадаємо, у Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала малозабезпеченим людям цукерки зі смертельною дозою метамфетаміну.

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