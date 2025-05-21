- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 650
- Час на прочитання
- 1 хв
Охоронці в’язниці упіймали кота, який переносив наркотики: відео
Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.
Охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах, прикріплених до його тіла клейкою стрічкою.
Відео цієї події опублікувала місцева влада.
Як повідомляє CBS News, кіт перевозив понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, упакованих у два пакети.
Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.
На зображеннях, опублікованих владою, видно, як агент перелазить через огорожу по периметру, щоб зловити кота, а потім кадри зсередини в'язниці, де охоронці обережно виймають пакети з його тіла.
«Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їх потраплянню до ув'язнених», – йдеться в офіційній заяві.
Упійманого кота передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Ріки, де його обстежать.
Тим часом, влада розпочала розслідування, щоб встановити особу або осіб, які використовували тварину для цієї мети.
Нагадаємо, у Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала малозабезпеченим людям цукерки зі смертельною дозою метамфетаміну.