Око жінки пришили до повіки: який вона має вигляд після невдалої пластичної операції (фото)

Китайська жінка страждала на проблеми із зором і подальшу депресію після невдалої операції на подвійній повіці, під час якої її очне яблуко випадково пришили до куточка ока.

Про це повідомляє Oddity Central.

2021 року жінка на прізвище Чжан перенесла блефаропластику в медичній клініці краси Weifang Kuiwen Lirendu, щоб виправити нерівномірність куточків очей. Мешканка міста Вейфан стверджує, що відчувала дискомфорт під час самої операції, але витримала її лише для того, щоб виявити, що її ліве очне яблуко і куточок ока були зшиті разом. Спочатку лікар, який її оперував, сказав їй, що все гаразд, але потім Чжан почала відчувати нечіткість зору і обмеженість рухів очей. Попри спроби виправити пошкодження, вона все ще бореться з фізичними і психічними проблемами більш ніж через два роки після процедури.

Жінка після невдалої блефаропластики / Фото: Sohu Video

"У листопаді 2021 року мені зробили операцію на подвійних повіках, тому що зовнішні куточки очей були нерівними. Лікар сказав, що внесе деякі корективи, але коли він накладав шви, я відчула дискомфорт в очному яблуці", - розповіла вона нещодавно. "Після зняття швів я помітила ниткоподібне з'єднання між моїм очним яблуком і кутом. Хірург, директор лікарні Ван, запевнив мене, що в цьому немає нічого серйозного, і запропонував ще одну операцію, щоб роз'єднати їх".

На жаль, повторна операція виявилася невдалою. Ліве око Чжан запалилося, і через тиждень після операції її очне яблуко і куточок ока знову зрослися. Відтоді зір у лівому оці затуманений, і вона може рухати очима лише вбік, повертаючи голову. Тепер вона сподівається на коригувальну операцію в лікарні в Шанхаї.

Жінка після невдалої блефаропластики / Фото: Sohu Video

Чжан стверджує, що заплатила за операцію 30 000 юанів (4200 доларів США), які вона попросила повернути після невдалої операції. Однак лікар, який її оперував, відмовився, запропонувавши їй лише 10 000. За її словами, він запевнив, що її проблема незначна і може бути вирішена на місці за допомогою іншої операції. Жінка стверджує, що розповіла свою історію, щоб інші не повторювали її помилок.

"Я попросила 30 000 юанів назад, але він сказав, що це занадто багато. Він запропонував лише 10 000 юанів, що навіть не покрило б моїх витрат на дорогу до Шанхаю. Крім того, він постійно відкладав виплату, і ось уже минуло два роки", - пожалілася пацієнтка.

Нагадаємо, клініка обманом змусила 19-річного хлопця збільшити груди. Заради операції він узяв кредити.

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