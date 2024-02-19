Оксана Малая: який зараз має вигляд українська дівчинка-мауглі, яку виховали собаки (фото)

Історія про українську дівчинку-мауглі сколихнула весь світ на початку 90-х.

Від трирічного віку Оксана Малая, яка народилася в селі Нова Благовіщенка Херсонської області, росла зі своїми домашніми собаками.

Це сталося після того, як її батько-алкоголік і мама, які мали "надто багато дітей", нехтували нею.

Її перша подорож до собачого світу сталася морозною ніччю, коли вона пробралася до Найди. Тоді батьки просто залишили її на вулиці.

Вона почала жити у будці, ходити на чотирьох кінцівках і гарчати, як пес.

Оксана Малая / Фото: 60 Minutes Australia / Фото: із соцмереж

Тепер 42-річна Оксана розповіла про своє досить нетрадиційне виховання, передає Daily Star: "У мами було надто багато дітей, нам не вистачало ліжок".

З роками її собачі нахили виросли настільки, що вона почала дихати з висунутим язиком, шкірити зуби і їсти їжу просто із землі.

Вона навіть стверджувала, що могла розмовляти з собаками, говорячи: "Я розмовляла з ними, вони гавкали, і я повторювала це".

Оксана Малая / Фото: із соцмереж

Коли Оксану знайшли 1991 року, собаки захищали дівчинку та не підпускали до неї поліцейських. Правоохоронцям довелося виманювати собак їжею, а Оксану відвезли до дитячого будинку.

"Вона була більше схожа на маленьку собачку, ніж на людську дитину", — розповів директор освітньої установи 60 Minutes Australia. "Вона показувала язика, коли бачила воду, їла без рук".

Після того, як її забрали соціальні служби після шести років життя із собаками, вона врешті-решт пристосувалася до людського життя. Вона навчилася правильно ходити і проходила терапію з мовлення. Але іноді вона проявляла собачу поведінку.

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Вона пояснила: "Коли я почуваюся самотньою, я займаюся чим завгодно: повзаю навкарачки. Ось як я почуваюся самотньою. Оскільки в мене нікого немає, я проводжу час із собаками, гуляю та роблю все, що хочу. Ніхто не помічає, що я ходжу навкарачки".

2012 року Оксані освідчився Федір, який працював різноробочим на заводі в Казані. Він побачив її по телевізору, зателефонував, а згодом зізнався у коханні в листі. Чоловік приїжджав до неї на побачення, але, як розповіла Оксана журналістам "Табу", вона його відшила і відмовилася виходити заміж.

Зараз Оксана живе в клініці в Одесі та допомагає на фермі при лікарні. Жінка доглядає тварин.

Оксана Малая / Фото: із соцмереж

Оксана Малая / Фото: із соцмереж

Оксана Малая / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у Колумбії жінку виростили мавпи в джунглях. Вона копіювала їхні звички харчування та крики. Тепер її донька проміняла своє звичайне життя у Великій Британії на кшталт того, що пережила її рідна людина.

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