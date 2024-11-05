Олень "без запису" забіг до манікюрного салону: чим це закінчилося – відео

У Міссурі, США, олень здійснив невдалу спробу провести день догляду у манікюрному салоні.

Про це повідомляє KSDK-TV.

Співробітників поліцейського управління Оверленда викликали до салону VL після того, як олень врізався у вікно і вільно бігав закладом.

"Всі кричали", - розповіла власниця Лілі Во телеканалу. "Це було страшно, і я спробувала всіх випустити, і це було явно добре, нам дуже пощастило".

Вона сказала, що олень здійснив екскурсію салоном, перш ніж опинитися в туалеті.

"Олень добре пройшов екскурсію, тому що він намагався відвідати всі секції, - сказала Во. Єдине, що він зробив, це те, що він вистрибував скрізь. А потім усе зіпсував".

Поліцейське управління опублікувало в соціальних мережах відео, на якому видно, як офіцер випускає оленя з туалету, а двоє інших спостерігають та знімають із безпечної відстані.

"Ми також хотіли б похвалити хоробрість двох офіцерів, які стояли на стійці за перегородкою (зі своїми камерами), які закликали офіцера поліції Томпсона відчинити двері", - пожартували в повідомленні.

Оленя вивели із салону, повідомлень про постраждалих не надходило.

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