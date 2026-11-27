Знамените фото Ольги Кобиляньської. Джерело: uinp.gov.ua

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Її ім’я знайоме багатьом зі шкільних уроків літератури. Проте за відомими творами «Земля», «Людина» та «Царівна» приховується непроста й подекуди несподівана особиста історія. Кобилянська була людиною сильних почуттів, сміливих переконань і незвичайних для своєї епохи рішень.

Де народилася Ольга Кобилянська

Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року в містечку Ґура-Гумора на Буковині, яке тоді входило до складу Австрійської імперії. Сьогодні це місто Ґура-Гуморулуй на території Румунії.

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Майбутня письменниця зростала в багатонаціональному середовищі, де перепліталися українська, німецька та румунська культури.

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Її родина неодноразово переїжджала. У дитинстві Ольга жила в Сучаві та Кимпулунзі, пізніше — в буковинському селі Димка, а з 1891 року оселилася в Чернівцях.

Природа Буковини, життя місцевих селян і культурне розмаїття краю згодом стали важливими складниками її творчості.

Перші твори писала не українською мовою

Один із маловідомих фактів полягає в тому, що літературний шлях Кобилянської розпочався з творів німецькою мовою.

На Буковині XIX століття німецька була важливою мовою освіти та культурного життя. Саме нею майбутня письменниця спершу читала чимало книжок і створювала власні тексти.

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Серед її ранніх німецькомовних творів — «Гортенза, або Нарис з життя однієї дівчини», «Доля чи воля?», «Людина з народу» та «Вона вийшла заміж». Останній твір пізніше був перероблений на повість «Людина».

Важливу роль у становленні Кобилянської як української письменниці відіграли її знайомства з Наталією Кобринською — однією із засновниць українського жіночого руху — та Софією Окуневською, однією з перших українських жінок-лікарок.

Спілкування з ними допомогло Кобилянській глибше зацікавитися українською літературою та визначитися з мовою своєї подальшої творчості.

Не здобула повної університетської освіти, але стала інтелектуалкою свого часу

У XIX столітті можливості жінок здобути освіту були значно обмеженішими, ніж у чоловіків. У багатьох родинах вважали, що синам необхідно навчатися та здобувати професію, тоді як доньок передусім готували до шлюбу й ведення господарства.

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Із такою нерівністю зіткнулася й Ольга Кобилянська. Її брати здобували університетську освіту, а сама письменниця змогла закінчити лише початкову школу в Кимпулунзі. Батьки не вважали за потрібне забезпечити доньці таке саме навчання, як синам.

Проте Кобилянська прагнула знань і продовжила освіту самостійно. Вона багато читала, цікавилася філософією, психологією, літературою та природничими науками. На її світогляд впливали праці Фрідріха Ніцше, Джона Стюарта Мілля, Генріка Ібсена, Еміля Золя та Чарльза Дарвіна.

Пізніше письменниця також відвідувала Чернівецький університет, однак повноцінної університетської освіти так і не здобула.

Як зазначає літературознавиця Віра Агеєва, Кобилянська болісно сприймала таке нерівне ставлення. Відсутність можливості навчатися нарівні з чоловіками стала одним із чинників, що сформували її погляди на права жінок. Згодом письменниця почала відкрито виступати за право жінок на освіту, працю та самостійний вибір життєвого шляху.

Хотіла вийти заміж за професора заради доступу до бібліотеки

Ольга Кобилянська настільки прагнула здобути освіту, що в молодості навіть замислювалася про шлюб, який допоміг би їй здійснити цю мрію.

Як розповідає літературознавиця Віра Агеєва, одного разу письменниця дізналася від брата про професора-філолога Вробля, який шукав собі дружину. Чоловік хотів одружитися з невибагливою жінкою, яка не заважала б його науковій роботі.

Кобилянська вирішила скористатися цією можливістю і написала професорові листа, в якому запропонувала стати його дружиною. Натомість вона висунула лише одну умову: чоловік мав дозволити їй вільно користуватися своєю бібліотекою, читати книжки та займатися письменництвом. Однак відправити листа дівчина так і не наважилася, тому задум залишився нездійсненим.

Грала на кількох музичних інструментах і захоплювалася театром

Література була не єдиним творчим захопленням Ольги Кобилянської. Вона грала на фортепіано, цитрі та дримбі, цікавилася малюванням і брала участь у театральних виставах.

Особливе місце в житті письменниці посідала музика. Її вплив помітний у новелі «Valse mélancolique» («Меланхолійний вальс»). У центрі твору — три жінки з різними характерами, переконаннями та життєвими прагненнями. Музика допомагає розкрити їхні переживання й внутрішній світ.

Для української літератури кінця XIX століття такий підхід був важливою ознакою модернізму, який приділяв значну увагу психології людини.

Виступала за права жінок задовго до поширення сучасного фемінізму

Ольга Кобилянська була активною учасницею жіночого руху. Н

априкінці XIX століття в суспільстві переважало уявлення, що головне призначення жінки — шлюб, материнство та ведення домашнього господарства. Можливості отримати повноцінну освіту, працювати за покликанням і самостійно будувати життя залишалися обмеженими. Кобилянська відкрито виступала проти такого підходу.

Ці погляди відобразилися в її художніх творах. Зокрема, героїні повістей «Людина» та «Царівна» прагнуть самостійно визначати своє майбутнє й не погоджуються з роллю, яку їм відводить суспільство.

У 1894 році вона долучилася до створення «Товариства руських жінок на Буковині» та виголосила доповідь «Дещо про ідею жіночого руху». Письменниця обстоювала право жінок на освіту, працю, особисту незалежність і власний життєвий вибір.

У своїй доповіді Кобилянська наголошувала, що жінка має право бути самостійною особистістю, а не лише виконувати обов’язки, визначені традицією.

Сама запропонувала чоловікові жити разом

Кобилянська не лише писала про жіночу незалежність, а й намагалася дотримуватися цих переконань у власному житті.

У 1895 році вона познайомилася з письменником, журналістом і редактором Осипом Маковеєм. Їх пов’язували літературні інтереси, багаторічне спілкування та складні особисті стосунки. Кобилянська закохалася в Маковея і згодом сама запропонувала йому жити разом.

Для кінця XIX століття, коли ініціативу в таких питаннях традиційно очікували від чоловіків, це був надзвичайно сміливий крок. Письменниця пояснювала свою пропозицію цілком практично: вона могла б допомагати Маковею в літературній роботі, а заробляти на власне життя планувала письменництвом.

Однак чоловік не відповів взаємністю. Згодом він одружився з іншою жінкою, що стало для Кобилянської болісним переживанням. Про цю історію розповідає літературознавиця Віра Агеєва в дослідженні особистого листування письменниці.

Цікаво, що Леся Українка підтримала подругу після її невдалої ініціативи. У листі від 2 серпня 1901 року вона переконувала Кобилянську не соромитися того, що та відкрито висловила почуття та спробувала самостійно вирішити власну долю.

Ольга Кобилянська так і не вийшла заміж.

Із Лесею Українкою зустрічалася лише тричі

Ольгу Кобилянську та Лесю Українку пов’язували близькі стосунки, взаємна підтримка й багаторічне листування. Проте є маловідомий факт, за роки знайомства письменниці бачилися особисто лише тричі.

Попри рідкісні зустрічі, вони підтримували теплий зв’язок у листах, обговорювали літературу, здоров’я, повсякденні переживання та події особистого життя. Особливо незвичними були їхні звертання одна до одної. У листуванні Леся Українка називала себе «хтось білий», а Кобилянську — «хтось чорненький». Ці слова можна знайти, зокрема, в листі Лесі Українки від січня 1913 року.

Їхнє листування стало цінним історичним джерелом, яке допомагає зрозуміти особливості стосунків двох письменниць, їхні творчі пошуки та переживання.

Знаменита фотографія Кобилянської має несподівану історію

Один із найвідоміших фотопортретів Ольги Кобилянської, датований приблизно 1898 роком, створювався не просто як звичайне студійне фото.

Як свідчить її лист до Василя Стефаника від 23 лютого 1899 року, позу для світлини запропонував художник Микола Івасюк. Він планував написати живописний портрет письменниці, тому допоміг організувати фотографування.

Згодом світлина потрапила до літературного видання, хоча спочатку Кобилянська не планувала використовувати саме її для публікації.

Таким чином, один із найупізнаваніших образів письменниці виник під час підготовки зовсім іншої мистецької роботи.

Повість «Земля» пов’язана з реальним убивством

Одним із найвідоміших творів Ольги Кобилянської стала соціально-психологічна повість «Земля», опублікована 1902 року. В основу її сюжету лягла реальна історія братовбивства, яка сталася в буковинському селі Димка в 1894 році.

Кобилянська добре знала місцеве середовище, адже раніше жила в цьому селі разом із родиною.

Трагедія стала поштовхом до створення художнього твору, в якому письменниця дослідила складні взаємини між членами родини, залежність селян від землі, жадібність і моральні наслідки злочину.

Водночас «Земля» не є документальним переказом кримінальної історії. Кобилянська використала реальну подію як основу для ширшого психологічного та соціального осмислення.

Її твори видавали в Німеччині

Кобилянська належала до письменників, творчість яких виходила за межі українського культурного простору.

У 1901 році в Німеччині з’явилася збірка її оповідань під назвою «Kleinrussische Novellen». Це свідчить про зацікавлення її прозою не лише українських читачів, а й іншомовної аудиторії.

Водночас новаторський стиль письменниці не завжди сприймали однозначно. Її творчість викликала дискусії серед літературних критиків, зокрема щодо модернізму та нових естетичних напрямів в українській літературі.

У 1905 році представники молодого покоління українських модерністів присвятили Кобилянській альманах «За красою». Це стало свідченням її авторитету серед письменників, які прагнули оновлення української літератури.

Останні роки життя провела у складних умовах

Життя Ольги Кобилянської припало на період значних політичних потрясінь. Вона пережила Першу світову війну, розпад Австро-Угорської імперії, зміну влади на Буковині та початок Другої світової війни.

Після переходу Північної Буковини під владу Румунії в 1918 році письменниця зіткнулася з матеріальними труднощами.

Попри хвороби та нестачу коштів, вона продовжувала літературну діяльність. У 1926–1929 роках у Харкові вийшло дев’ятитомне зібрання її творів.

Під час Другої світової війни, коли Чернівці перебували під румунською окупацією, за письменницею встановили нагляд.

Ольга Кобилянська померла 21 березня 1942 року в Чернівцях у віці 78 років.

Легенди та загадки з життя Ольги Кобилянської

Навколо особистого життя письменниці збереглося чимало романтичних історій. Деякі з них спираються на листування та спогади сучасників, інші потребують обережнішого ставлення.

Мрія побачити море. Існує розповідь, що Кобилянська дуже хотіла побачити море, але так і не здійснила цього бажання. За цією історією, подруга привезла їй у подарунок пляшечку морської води, яка згодом зберігалася серед особистих речей письменниці.

Про такий експонат згадували відвідувачі чернівецького музею Кобилянської. Водночас без додаткового документального підтвердження цю історію варто сприймати як музейний переказ, а не беззаперечний біографічний факт.

Таємниця стосунків із Лесею Українкою. Надзвичайно ніжне листування двох письменниць породило різні припущення про характер їхньої близькості. У листах вони використовували пестливі звертання й відверто висловлювали прихильність одна до одної.

Дослідники аналізують ці взаємини в контексті жіночої дружби, особистої близькості та культури листування початку XX століття. Проте самі листи не дають підстав встановити характер їхніх стосунків.

Такі історії свідчать про незмінний інтерес до особистості Кобилянської. Водночас важливо розрізняти документально підтверджені події, літературознавчі інтерпретації та пізніші перекази.

Ще 10 цікавих фактів про Ольгу Кобилянську

Мала відомого родича серед німецьких поетів. Мати письменниці, Марія Вернер, походила з німецько-польської родини. Її родичем був німецький поет-романтик і драматург Захарій Вернер. Почала писати ще підлітком. Уже у 13–14 років Кобилянська складала вірші німецькою мовою, а в 17 років написала свій перший прозовий твір — «Гортенза, або Нарис з життя однієї дівчини». Мріяла стати професійною акторкою. У юності Ольга брала участь в аматорських театральних виставах у Кимпулунзі. Вона настільки захоплювалася театром, що навіть намагалася потрапити до професійної трупи. Обожнювала верхову їзду. Письменниця була вправною вершницею та в певні періоди молодості їздила верхи майже щодня. У її щоденниках згадуються троє коней — Таяр, Жабка та Булавка. Свідомо обрала українську мову для творчості. Перші твори Кобилянська писала німецькою. Згодом завдяки самоосвіті та спілкуванню з українськими діячами вдосконалила українську й почала створювати нею свої найвідоміші повісті. Однією з перших в українській прозі відверто писала про жіночу сексуальність. Зокрема, в оповіданні «Природа» письменниця зобразила тілесний потяг і близькість із погляду жінки — незвичний підхід для української літератури кінця XIX століття. Захоплювалася кінематографом. Любов до театру згодом переросла в інтерес до кіно. Кобилянська уважно стежила за новим мистецтвом та цікавилася можливістю екранізації власних творів. Мала широке коло відомих знайомих. Спілкувалася з Лесею Українкою, Василем Стефаником, Осипом Маковеєм, Богданом Лепким та іншими діячами культури. Під час подорожі до Києва зустрічалася з Миколою Лисенком і Михайлом Старицьким. Жила в Чернівцях понад пів століття. Із 1891 року до смерті письменниця мешкала в цьому місті, неодноразово змінюючи помешкання. В її оселях бували відомі літератори та представники української інтелігенції. Цікавилася не лише літературою, музикою, театром, а й кулінарією. Рецепти, записані зі слів Ольги Кобилянської, увійшли до кулінарної книжки Олени Кисілевської «Як добре й здорово варити», виданої 1938 року.

Чому творчість Ольги Кобилянської залишається актуальною

Ольга Кобилянська належала до письменників, які змінили уявлення про можливості української літератури.

Вона зверталася до тем, що не втратили значення й сьогодні: особистої свободи, рівноправності жінок, права на самореалізацію, складних сімейних стосунків і протистояння людини суспільним очікуванням.

Її героїні прагнули не лише кохання чи сімейного щастя, а й освіти, творчості, незалежності та можливості бути собою.

Кобилянська не боялася порушувати питання, які в її час нерідко вважали незручними або неприйнятними. Саме тому її твори залишаються цікавими не лише як частина історії української літератури, а й як глибокі психологічні історії про людський вибір.

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