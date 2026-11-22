Казковий єдиноріг. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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На естонському острові Сааремаа працівники природоохоронної організації зафіксували незвичайного мешканця лісу — самця європейської сарни з одним роговим виростом посередині чола. Через незвичайну зовнішність тварину жартома назвали єдинорогом.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Незвичайну сарну помітили працівники природоохоронної організації Lutreola Foundation, які встановили приховану камеру для спостереження за європейською норкою — видом, що перебуває під загрозою зникнення.

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Однак замість норки перед об’єктивом з’явився самець сарни. Спочатку тварина втамувала спрагу, а потім наблизилася до камери. Саме тоді дослідники помітили незвичайний роговий виріст посередині її лоба.

Знахідку природоохоронці сприйняли з гумором і навіть оголосили на своїй сторінці у Facebook про появу єдинорога на острові.

© із соцмереж

«Мрії маленьких дівчаток нарешті здійснилися!» — пожартували представники організації.

Чому у сарни виріс лише один ріг

Як пояснив Bild експерт Союзу охорони природи Німеччини (NABU) Юліан Гаєрманн, на відео справді зображений самець європейської сарни (Capreolus capreolus). Зазвичай представники цього виду мають два роги, проте іноді через особливості розвитку вони можуть формуватися нетипово.

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За словами фахівця, причиною появи лише одного рога може бути пошкодження або неправильне формування ділянки черепа, де розташовані так звані пеньки рогів. Саме звідти щороку відростають нові роги.

Незвичайна анатомічна особливість навряд чи завадить тварині знаходити їжу. Сарни переважно харчуються листям, бруньками, молодими пагонами, трав’янистими рослинами та злаками.

Водночас один ріг може створювати певні труднощі під час суперництва з іншими самцями, які мають звичайні парні роги. У таких сутичках незвичайний мешканець Сааремаа може опинитися в невигідному становищі.

«Єдинорогів» уже знаходили раніше

Берлінський експерт із диких тварин Дерк Елерт зазначив, що зоологи вважають такі випадки надзвичайно рідкісним, але відомим природним явищем.

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Зокрема, у 2008 році міжнародні ЗМІ писали про однорогого самця сарни, якого виявили в природному парку італійської Тоскани. Тоді серед можливих причин незвичайної зовнішності тварини називали генетично зумовлену ваду розвитку.

За словами фахівців, подібні аномалії трапляються не лише у сарн, а й в оленів та інших рогатих тварин. Тож естонський «єдиноріг» є не казковою істотою, а рідкісним прикладом природної мінливості.

Нагадаємо, на Рівненщині корова на прізвисько Фреді замінила матір осиротілій козі Зойці. Тварини настільки прив’язалися одна до одної, що тепер корова піклується не лише про свою названу доньку, а й про її козеня.

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