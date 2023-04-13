Онаніста втретє спіймали за мастурбацією у супермаркеті: він здивував виправданням

Цього разу чоловіка вже посадили до в'язниці.
У США втретє спіймали серійного "публічного онаніста" Джейсона Роуча за мастурбацією у супермаркеті і, нарешті, покарали.
Про це пише dailystar.co.uk.
Голого чоловіка затримали, коли він задовольняв себе та кричав у магазині міста Веро-Біч, штат Флорида
Очевидці зателефонували 911 і 40-річного чоловіка заарештували. Він мав дивне виправдання для копів щодо своїх дій.
Згідно зі звітом поліції, Джейсон сказав поліцейським, що у нього "були проблеми з прямою кишкою, і щоб позбутися болю, він повинен еякулювати".
Влада заявила, що після інциденту йому було пред'явлено звинувачення у непристойному оголенні.
За словами поліції, до цього інциденту з ним двічі говорили за те, що він торкався себе на публіці. В обох випадках Роуча відпустили. Однак цього разу його посадили до в'язниці округу Індіан-Рівер.
Засідання суду має відбутися 2 травня цього року.
Поліція повідомляє, що Джейсон раніше судимий за завдання побоїв, дрібну крадіжку, порушення охоронного ордера, крадіжку зі зломом, велику крадіжку, подачу підроблених документів і опір поліції.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці онаніст мастурбував на очах у перехожих. Суд покарав злодія-ексгібіціоніста, який вчинив крадіжку, а потім здійснив акт онанізму просто на вулиці, попри оточуючих.
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