Оніміє язик: що відомо про найміцніше пиво у світі та дегустація сміливця – відео

Виробник закликає споживачів "не перевищувати 35 мл за один присід" через неймовірно високий вміст алкоголю.

Всі алкогольні напої слід вживати помірно, але це подвійно стосується екстремальних сумішей, таких як Beithir Fire, пиво настільки міцне, що від нього оніміє язик.

Про це пише Oddity Central.

Цей шотландський ячмінний ель із 75% ABV (об'ємний обсяг алкоголю) вариться протягом двох місяців, а потім змішується із чистим шотландським спиртом, після чого проходить ферментацію та потрійну фільтрацію для видалення всіх домішок. Випущений 2021 року шотландською пивоварнею 88Brewery, Beithir Fire швидко набув легендарного статусу через свій екстремальний вміст алкоголю. Це, як і раніше, одне з найбільш інтригувальних сортів пива у світі, але його творці попереджають сміливців, що не варто пити більш ніж 35 мл за один присід, щоб уникнути сп'яніння та потенційних проблем зі здоров'ям.

"Це пиво не для людей зі слабкими нервами, його рекомендується пити невеликими дозами по 35 мл. Ми не несемо відповідальності за ризики, на які ви можете піти, і не закликаємо вас бути крутими чоловіками", - йдеться на сайті 88Brewery.

Beithir Fire нещодавно став вірусним завдяки відео в TikTok, де чоловік зробив ковток найміцнішого пива у світі, але відчув, як його горло спалахнуло, а язик онімів.

"На смак як печіння, мені потрібно піти і прилягти", - каже він.

Beithir Fire – не лише найміцніше пиво у світі, але й одне з найдорожчих, його ціна складає 58 доларів США. До слова, друге за міцністю пиво у світі — Snake Venom із 67,5%.

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