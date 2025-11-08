Онлайн-ворожка довела сімейну пару до поліції: що сталося

Карти Таро

У Китаї поліція втрутилася в сімейну драму після того, як жінка повірила онлайн-ворожці більше, ніж власному чоловікові.

Про це пише Oddity Central.

Поліція міста Уху, провінція Аньхой, нещодавно виступила посередником у доволі незвичайній подружній суперечці.

Жінка звернулася до онлайн-ворожки, щоб перевірити вірність чоловіка — і після «передбачення» вирішила, що він її зраджує.

Після цього між подружжям почалися постійні сварки, які врешті-решт довели чоловіка до відчаю. Він пішов до поліції зі скаргою, бо більше не міг витримати безпідставних звинувачень.

За словами правоохоронців, дружина заплатила 500 юанів (приблизно 70 доларів США), щоб дізнатися у ворожки, чи вірний її чоловік. Та відповіла, що чоловік нібито «зустрічається з іншими жінками, ходить у готелі та платить працівницям секс-індустрії».

«Вона витратила 500 юанів на консультацію в онлайн-ворожки, яка повідомила, що чоловік має коханку. Вона щиро повірила у «пророцтво», бо інші користувачі називали їх точними», — розповів поліцейський Чжао Сін’юй із дільниці Гуаньдоу.

Чоловік запевнив поліцію, що був вірним, але дружина продовжувала телефонувати ворожці щодня, вимагаючи нових «підтверджень».

«Я сказав їй, що більше не можу цього терпіти. Таке життя просто нестерпне», — зазначив чоловік у розмові з поліцейськими.

Після бесіди з правоохоронцями жінка нарешті заспокоїлася і пообіцяла більше не вірити онлайн-пророкам.

Подружжя, за даними поліції, помирилося, і конфлікт вдалося врегулювати.

