ООН закликає заборонити рекламу канабісу на глобальному рівні

У світі 275 мільйонів людей вживають наркотики.

Управління ООН з наркотиків і злочинності закликало до всесвітньої заборони реклами канабісу. Співробітники управління стверджують, що молодь вважає канабіс більш безпечним, ніж він є насправді, і на їхню позицію вплинув маркетинг.

Як повідомляє Vice, в організації впевнені, що це допоможе "забезпечити переважання інтересів громадської охорони здоров'я над інтересами бізнесу".

В ООН можуть лише рекомендувати, а не встановлювати глобальну заборону на рекламу наркотичної речовини. Вважають, що це буде працювати так само, як і обмеження щодо реклами тютюнових виробів: воно показало ефективність в країнах з високим і середнім рівнем доходу.

Згідно Всесвітній доповіді про наркотики, загальне число людей, що вживають не тільки марихуану, але і інші наркотичні речовини, за останнє десятиліття збільшилася на 12% і досягає 275 мільйонів людей.

Нагадаємо, українські депутати планують легалізувати медичний канабіс ще до середини літа. Цей крок спростить доступ до цих ліків людей які боряться із такими недугами як: рак, розсіяний склероз, глаукома, складна формами епілепсії та інші. Йдеться про близько 3 мільйонів пацієнтів.

Новини України: депутати планують легалізувати медичний канабіс ще до середини літа Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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