Опальний банкір хитрощами змусив сина розірвати заручини і сам одружився з його дівчиною

Колишній голова Банку Китаю Лю Ляньґе переконав свого сина розірвати стосунки з нареченою, щоб він міг залицятися до неї і одружитися натомість.

Про це повідомляє Oddity Central.

Востаннє Лю Ляньґе потрапив до заголовків новин у листопаді минулого року, коли йому було винесено умовний смертний вирок з відстрочкою на два роки за отримання хабарів на суму 121 мільйон юанів (17 мільйонів доларів США) і видавання незаконних кредитів на суму понад 3,32 мільярда юанів (450 мільйонів доларів США) під час його перебування на посаді голови Банку Китаю, але раніше він став відомий своєю любов'ю до молодих жінок. Після розлучення з першою дружиною він одружувався тричі, причому його обраниці з кожним разом ставали все молодшими і привабливішими, а кульмінацією став його суперечливий четвертий шлюб з колишньою нареченою його сина.

Китайські ЗМІ вперше написали про химерний четвертий шлюб Лю Ляньґе ще 2023 року, невдовзі після його раптового звільнення з посади партійного секретаря Банку Китаю та подальшого виключення з Комуністичної партії.

Історія про те, як він переконав свого сина розірвати стосунки зі своєю дівчиною, щоб потім самому переслідувати ту саму жінку, давно стала предметом пліток у Китаї, але через його високе становище в Комуністичній партії ЗМІ ніколи не висвітлювали її офіційно.

Слабкість 63-річного Лю Ляньґе до молодих красивих жінок ніколи не була таємницею, але ніхто не вірив, що він піде на те, щоб саботувати романтичні стосунки свого сина лише тому, що хотів отримати дівчину юнака для себе. Одного разу, коли син привів додому свою молоду дівчину і сказав Ляньґе, що планує з нею одружитися, банкір був настільки зачарований красою дівчини, що почав планувати, як вкрасти її у сина.

Через декілька днів після знайомства з майбутньою невісткою Лю почав тиснути на сина, щоб той порвав із нею, стверджуючи, що вона не з гарної сім'ї і все, чого вона прагне – це скористатися їхнім багатством і впливом. Юнак намагався переконати батька, що той помиляється, але Ляньґе був невблаганний, і він спочатку прогнувся під його тиском, погодившись розірвати романтичні стосунки.

Щоб переконатися, що син більше не загрожує його романтичним амбіціям, Лю звів його з набагато більш підхожою дівчиною, дочкою старого друга. Потім він використав свої зв'язки, щоб знайти колишню дівчину сина, і почав засипати її подарунками – дорогими ювелірними виробами та предметами розкоші. Це було лише питанням часу, коли дівчина опиниться в його обіймах.

Через пів року після розриву з нареченою хлопець дізнався, що його колишня партнерка незабаром стане його третьою мачухою. Як повідомляється, новина була настільки шокувальною, що занурила молодика в глибоку депресію. В якийсь момент його стан погіршився настільки, що його довелося госпіталізувати.

На жаль, Лю Ляньґе не зміг довго насолоджуватися своїм четвертим шлюбом, оскільки того ж року хтось доніс на нього в Комісію з дисциплінарної інспекції, і почалися його юридичні проблеми. Пізніше йому довелося піти у відставку з посади, і врешті-решт його судили за корупцію.

Нагадаємо, дівчина розповіла, як переспала з батьком свого хлопця, щоб "остаточно помститися". Вона вирішила так вчинити після того, як дізналася про його зраду.

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