Опікунки-лесбійки жорстоко замордували дитину: на них п'ять разів скаржилися до соцслужби

Соціальні працівники припускали, що скаржаться люди, яким не подобаються одностатеві пари.

У британському містечку Кіглі від побоїв загинула 16-місячна дівчинка Стар Гобсон, якою опікувалися її 20-річна мати Френкі Сміт та партнерка матері - 28-річна Саванна Брокхілл. Суд визнав пару винною у вбивстві та співучасті у вбивстві дитини.

Як повідомляє видання Daily Mail, того року, коли було скоєно вбивство, соціальні працівники отримали п’ять повідомлень про побої та знущання, яких дитина зазнає в цій сім’ї. Але кожного разу ці скарги сприймали як перебільшені вигадки від противників одностатевих пар.

Востаннє інформацією про побої, яких зазнає 16-місячна Стар, з соціальними службами поділилися за тиждень до того, як дівчинку замордували до смерті.

У вересні 2020 року соціальні працівники здійснили неплановий візит і помітили, що Стар нестійко трималася на ногах, на її щоці та правій гомілці були синці. Її матері вдома не було, а Брокхіл запевнила, що дівчинка просто впала зі сходів. Справу закрили, як робили це чотири рази до того — в січні, травні та червні того ж року.

Через тиждень Стар знайшли убитою. У дівчинки були переломи гомілки, ребер і черепа. Вона також отримала рвані рани, які викликали внутрішню кровотечу. У прокуратурі зазначили, що травми були нанесені сильними ударами кулаками або ногами в живіт.

Після нанесення побоїв Френкі Сміт та її партнерка ще 15 хвилин не викликали до дитини невідкладну допомогу, шукаючи в Інтернеті “як вивести дитину з шоку”.

Фото: Facebook / Spectrum FM Costa Almeria

Під час судового процесу директор служби у справах дітей, працівники якої не побачили загрози для життя Стар Гобсон, подав у відставку.

Суд присяжних визнав Саванну Брокхілл винною у вбивстві дочки своєї партнерки, а матір дівчинки, Френкі Сміт, - у допущенні її смерті. У середу, 15 травня, суддя оголосить їм вирок.

Нагадаємо, У Київській області 19-річний хлопець замовив товаришеві вбивство рідного батька.

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