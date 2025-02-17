Опосум влаштував наліт на дім, з'їв цілий торт та не зміг втекти: його госпіталізували (фото)

В Омасі, штат Небраска, США, до будинку жінки нещодавно завітав несподіваний гість – голодний опосум, який з'їв цілий шоколадний мусовий торт та не зміг втекти.

Кім Доггетт пригадала CNN, як побачила свій торт на підлозі заднього ґанку, коричневі відбитки лап на новому бежевому дивані і захеканого опосума, що лежав на ньому.

Раніше того ж вечора Доггетт попросила сина винести її домашні кульки з арахісового масла на вулицю, оскільки холодильник був переповнений.

"У нас просто закінчилося місце", - сказала американка. "А взимку це дуже зручно, тому що вам не потрібно намагатися запхати туди все, що є в холодильник. Все можна винести на ґанок".

Відчинивши двері, її син швидко зачинив їх і відмовився виходити. "У тебе на дивані опосум", - сказав їй 22-річний Гейден Доггетт.

Мама спочатку не повірила йому. "Я справді подумала, що він мене розігрує, тож підійшла, увімкнула світло, відчинила двері і така: "О, Боже", - поділилася Кім. "А потім я подумала: "О, він з'їв торт".

Опосум / Фото: CNN

Вони намагалися прогнати опосума, але безуспішно, і жінка почала думати, чи міг шоколад бути отруйним для тварини. Тоді Кім зателефонувала до Американського товариства гуманності, яке витягло і перевезло тварину на експертизу.

Наразі "Тортовий розбійник" проходить лікування як від нещодавніх харчових звичок, так і від не пов'язаного з ними отруєння свинцем.

"Схоже, йому пощастило, що його спіймали на гарячому, оскільки це дозволило тварині потрапити до нашої лікарні і отримати діагноз, який може стати смертельним для диких тварин", - сказала Лаура Стастні, виконавча директорка Центру реабілітації дикої природи Небраски.

Опосум / Фото: Nebraska Wildlife Rehab

Очікується, що опосум повністю одужає і за декілька тижнів повернеться до свого природного середовища проживання.

Нагадаємо, тюлень "забронював" собі кімнату жінки у готелі на ніч. Тварина склала компанію ошелешеній туристці.

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