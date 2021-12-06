Оприлюднено список з найпопулярніших паролів в Україні, які можна зламати за секунду - перевірте свій

Оприлюднено список з найпопулярніших паролів в Україні, які можна зламати за секунду - перевірте свій

Більшість особистих паролів, які використовують українці, можна зламати менш, ніж за секунду.

Компанія Nord Security оприлюднила щорічний звіт з використання паролів по всьому світові. Відтак в Україні більшість "ключів" можна зламати менш, ніж за секунду. Найпопулярнішим серед решти виявився пароль "qwerty", який українці вживали цього року понад 376 тис. разів.

Відповідний звіт Nord Security оприлюднили на своєму сайті.

Компанія проаналізувала базу даних, зібрану з 50 країн світу, розмір якої становив близько 4 терабайт. В оприлюдненому списку з 200 найпопулярніших паролів зазначують частоту вживання кожного з них та час, за який його можна зламати.

Відтак, більшість паролів, які використовують українці, можна зламати менш, ніж за секунду.

Найпопулярніші серед них:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

У списку Nord Security лідирурують паролі-імена. Їх за кількістю чи не найбільше: nikita, marina, andrey, sergey, natasha, oksana тощо. Часто трапляються також і назви компаній, як-от samsung, mersedes, adidas, panasonic. Використовують користувачі й імена улюблених знаменитостей: rammstein, eminem, ronaldo тощо.

Пароль "ukraine" у списку компанії серед самих українців за кількістю використання посів 76 місце.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці припинили роботу шахрайського "call-центру". Працівники під виглядом банкірів дзвонили українцям та виманювали в них персональні дані.

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