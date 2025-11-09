ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
1 хв

Оптична ілюзія для перевірки IQ: часу дається 15 секунд

Тест перевіряє уважність і гостроту зору, вимагаючи зосередитися на деталях зображення.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
IQ

IQ / © Pexels

В інтернеті з’явився цікавий тест на уважність, який перевіряє зір і концентрацію всього за 15 секунд. На спеціальному зображенні захована тваринка, яку потрібно знайти, придивившись до чорно-білих ліній.

Про це пише Радіо ТРЕК.

Ця оптична ілюзія створена спеціально, щоб оцінити здатність швидко помічати деталі. Учасникам потрібно зосередитися, не відволікатися і уважно оглянути зображення, щоб знайти приховану фігуру.

Тест також цікавий тим, що дозволяє перевірити гостроту зору.

/ © Радіо Трек

А річ у тому, що там немає тварини.

Тест на уважність — це не лише розвага, а й невелике тренування для мозку, яке допомагає підтримувати концентрацію та покращує здатність швидко обробляти візуальну інформацію. А якщо вам не вдалося знайти тваринку одразу, не варто засмучуватися — головне тренувати уважність і не здаватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оптичні ілюзії були джерелом захоплення протягом століть, і тепер вони використовуються для виявлення прихованих аспектів нашої особистості.

