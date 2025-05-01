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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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29
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2 хв

Оптична ілюзія, яка розкриває характер: риба чи хмара — що побачили ви першими

Такі головоломки — не лише тренування для зору та уваги, а й своєрідне дзеркало психіки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Оптична ілюзія, яка розкриває характер

Оптична ілюзія, яка розкриває характер. / © Mirror

У соцмережах набирає популярності нова оптична ілюзія, яка, за словами її авторки, здатна відкрити несподівані риси вашої особистості — залежно від того, що саме ви побачите на зображенні першим.

Про це пише Mirror.

Такі головоломки — не лише тренування для зору та уваги, а й своєрідне дзеркало психіки. Вони ґрунтуються на тому, як мозок інтерпретує візуальні сигнали: часто ми сприймаємо зображення не так, як є насправді, а згідно з власними шаблонами мислення. Саме це, на думку деяких дослідників, може підказати глибші особливості характеру.

Блогерка Міа Йілін, яка має понад пів мільйона підписників у TikTok, нещодавно поділилася новим візуальним експериментом. На зображенні глядачі можуть побачити або рибу, або хмару — і саме перший враження, за її словами, найбільше говорить про глядача.

“Якщо ви спершу побачили хмару, то ззовні можете здаватися впевненою й сильною особистістю”, — каже Міа. — “Але глибоко всередині ви дуже чутливі та вразливі до слів і дій інших людей”. Вона також додає: “Ви не терпите посередності, прагнете великого й живете за високими стандартами. Ваша харизма приваблює людей — це неможливо ігнорувати”.

Якщо ж першим виявленим образом стала риба, це — інша історія.

“Ці люди часто керуються принципом “життя надто коротке”, — пояснює Міа. — Вони цінують свій час і не витрачають його даремно — ні на людей, ні на справи, які цього не варті”.

За її словами, ті, хто побачив рибу, зазвичай схильні до самокритики:

“Ви викладаєтесь на повну в тому, що вам важливо. Але водночас багато переживаєте й тривожитесь, особливо через невідомість”.

Міа також зазначає: “Це ті, кого називають екстравертованими інтровертами — ви насолоджуєтесь тишею, але коли треба — легко стаєте душею компанії”.

Глядачі TikTok активно ділилися враженнями. Один з користувачів написав: “Риба… і все прямо в точку. Я точно екстравертований інтроверт”. Інший додав: “Все збіглося — навіть думки про невідомість”. Ілюзія викликала жвавий інтерес і обговорення, нагадавши, що навіть просте зображення може стати приводом для саморефлексії.

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