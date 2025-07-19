Оптична ілюзія з TikTok спантеличила мільйони: де ховається чоловік з вусами

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TikTok знову у центрі уваги: цього разу користувачі масово кліпають очима, аби побачити загадкового чоловіка з вусами. Усе завдяки новій оптичній ілюзії, якою поділився біолог і ведучий BBC доктор Дін Джексон.

Про це пише Daily mail.

На перший погляд — це звичайна людина з каштановим волоссям, що посміхається в камеру. Але варто зображенню обернутись — і глядачі починають бачити ще одне обличчя. Друга людина з густими вусами «з’являється» на позначці 6 години.

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© Daily Mail

«О котрій годині чоловік з вусами з’являється у вас на годиннику?» — запитує у відео Джексон. Ілюзія швидко стала вірусною: її переглянули понад 1,4 мільйона разів.

© Daily Mail

Коментатори пишуть, що не помічали другого обличчя, поки не моргнули або не відвели погляд. «Я кліпнув — і він з’явився», — поділився враженнями один глядач. Інший додав: «Не знав, кого шукати, доки не кліпнув після 6 години».

Це вже не перша візуальна загадка від Джексона, яка сколихнула мережу. Схоже, TikTok знову перетворився на арену змагань за найуважніше око.

Нагадаємо, недостовірний медичний контент у соцмережах негативно впливає на психічне здоров’я студентської молоді. Як показало нове дослідження Сірак’юського університету (США), фейки у TikTok щодо розладу дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ) спотворюють сприйняття симптомів, що призводить до самодіагностики без підстав.

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Психіатриня Ешлі Широс, яка очолювала дослідження, зазначила: з 500 учасників експерименту значна частина повірила в діагноз після перегляду недостовірних роликів. Більшість із них не мали професійної медичної оцінки, але вважали себе носіями РДУГ через згадування вигаданих або неточно трактованих симптомів, зокрема так званого «паралічу РДУГ».