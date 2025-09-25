ТСН у соціальних мережах

Оптична ілюзія: знайдіть пінгвіна серед туканів за 5 секунд

Знайдіть пінгвіна, що загубився серед зграї туканів. Ця оптична ілюзія перевірить, наскільки швидко ви помічаєте деталі.

Пінгвін

Пінгвін / © Pexels

Оптичні ілюзії — відмінний спосіб розважитися, перевірити уважність або влаштувати дружнє змагання. Цього разу завдання не з легких: серед купи однакових туканів сховався пінгвін.

Ілюстрацію підготував Jagranjosh.

На перший погляд, усі птахи однакові, та серед них таки є «зайвий». У вас лише 5 секунд, щоб його знайти!

Підказка: придивіться уважніше до центру зображення і трохи правіше — саме там ховається пінгвін.

Правильна відповідь

До слова, раніше ми публікували головоломку, де на зображенні людей у басейні треба було знайти помилку протягом 9 секунд.

