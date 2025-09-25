- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 437
- Час на прочитання
- 1 хв
Оптична ілюзія: знайдіть пінгвіна серед туканів за 5 секунд
Знайдіть пінгвіна, що загубився серед зграї туканів. Ця оптична ілюзія перевірить, наскільки швидко ви помічаєте деталі.
Оптичні ілюзії — відмінний спосіб розважитися, перевірити уважність або влаштувати дружнє змагання. Цього разу завдання не з легких: серед купи однакових туканів сховався пінгвін.
Ілюстрацію підготував Jagranjosh.
На перший погляд, усі птахи однакові, та серед них таки є «зайвий». У вас лише 5 секунд, щоб його знайти!
Підказка: придивіться уважніше до центру зображення і трохи правіше — саме там ховається пінгвін.
Правильна відповідь
До слова, раніше ми публікували головоломку, де на зображенні людей у басейні треба було знайти помилку протягом 9 секунд.