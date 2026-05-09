Опубліковано список із 10 найпопулярніших імен для немовлят: які варіанти стали найбільш модними

Вибір імені для новонародженого завжди є відповідальним завданням для батьків. Управління соціального забезпечення США (SSA) оприлюднило офіційну статистику найпопулярніших імен минулого року.

Про це пише Unilad.

Згідно з даними статистики, імена Ліам та Олівія знову очолили рейтинги, залишаючись фаворитами батьків уже кілька років поспіль. Проте список для дівчаток зазнав відчутних трансформацій. Зокрема, ім’я Шарлотта тепер посідає другу сходинку в топ-10.

Найбільшою несподіванкою стало вибуття з першої десятки імені Ава. Це ім’я, яке протягом багатьох років вважалося незмінним лідером серед дівчаток, вперше за тривалий час опинилося за межами престижного переліку. Натомість до десятки увірвалося нове жіноче ім’я — Еліана.

Що стосується чоловічих імен, то ситуація залишається більш стабільною. Популярність імен для хлопчиків демонструє мінімальні зміни з року в рік.

Топ-10 імен для дівчаток у 2025 році:

Олівія

Шарлотта

Емма

Амелія

Софія (Sophia)

Міа

Ізабелла

Евелін

Софія (Sofia)

Еліана

Топ-10 імен для хлопчиків у 2025 році:

Ліам

Ной

Олівер

Теодор

Генрі

Джеймс

Ілія

Матео

Вільям

Лукас

Фахівці зазначають, що хоча вибір імені — це дуже особисте рішення, загальносвітові модні тенденції та оприлюднені рейтинги часто допомагають батькам зорієнтуватися та спростити цей процес.

Нагадаємо, вчені пояснюють, що дитина успадковує риси як від матері, так і від батька, однак деякі особливості частіше передаються певною лінією. Зокрема, інтелект і частина психічних особливостей більше пов’язані з материнською спадковістю, оскільки відповідні гени містяться у Х-хромосомі.

Водночас від батька частіше успадковуються зріст, окремі риси зовнішності та схильність до деяких захворювань. Також науковці наголошують, що остаточне формування зовнішності, характеру та здібностей залежить не лише від генів, а й від умов життя та виховання.

