Опуклість рухалася: турист намагався вивезти трьох тварин, прив'язавши їх до трусів (фото)

Опуклі штани туриста спричинили підозри, коли він проходив через службу безпеки аеропорту, перш ніж чиновники виявили, що він провозить контрабанду.

Про це пише Daily Star.

Як виявилося, 22-річний тайванський мандрівник намагався вивезти з Таїланду двох азійських видр та лугового собачку.

Охоронці міжнародного аеропорту Бангкока були спантеличені, коли помітили, що в області паху у чоловіка щось розгойдується, і попередили про це колег, які працюють із рентген-сканерами.

Під час тривалого сканування вони побачили ссавців, які звивалися навколо дизайнерських боксерів чоловіка.

Турист намагався вивезти трьох тварин у штанах / Фото: ViralPress

Кожна тварина була засунута в окрему шкарпетку та приклеєна скотчем. Як виявилося, їх молодик купив на ринку в Бангкоку.

Турист намагався вивезти трьох тварин у штанах / Фото: ViralPress

Представники правоохоронних органів затримали підозрюваного та висунули йому звинувачення згідно з низкою законів про збереження та захист рідкісних тварин у Таїланді. Тварин прихистило місцеве Управління охорони дикої природи.

Турист намагався вивезти трьох тварин у штанах / Фото: ViralPress

Нагадаємо, жінка 35 років тому дала клятву залишатися незайманою і переїхала до пустелі. Вона відхилила 15 пропозицій шлюбу від чоловіків.

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