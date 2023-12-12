Опуклість рухалася: турист намагався вивезти трьох тварин, прив'язавши їх до трусів (фото)

Чоловіка затримали, а тварин врятували.
Опуклі штани туриста спричинили підозри, коли він проходив через службу безпеки аеропорту, перш ніж чиновники виявили, що він провозить контрабанду.
Про це пише Daily Star.
Як виявилося, 22-річний тайванський мандрівник намагався вивезти з Таїланду двох азійських видр та лугового собачку.
Охоронці міжнародного аеропорту Бангкока були спантеличені, коли помітили, що в області паху у чоловіка щось розгойдується, і попередили про це колег, які працюють із рентген-сканерами.
Під час тривалого сканування вони побачили ссавців, які звивалися навколо дизайнерських боксерів чоловіка.
Кожна тварина була засунута в окрему шкарпетку та приклеєна скотчем. Як виявилося, їх молодик купив на ринку в Бангкоку.
Представники правоохоронних органів затримали підозрюваного та висунули йому звинувачення згідно з низкою законів про збереження та захист рідкісних тварин у Таїланді. Тварин прихистило місцеве Управління охорони дикої природи.
Нагадаємо, жінка 35 років тому дала клятву залишатися незайманою і переїхала до пустелі. Вона відхилила 15 пропозицій шлюбу від чоловіків.
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