«Опинилися в чистилищі»: пасажири «нескінченного» круїзу пригадали тривожні знаки перед висадкою в Камбоджі

«Нескінченний» круїз завершився у Камбоджі / © LADbible

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Мешканці «нескінченного» круїзу Odyssey розповіли про попереджувальні знаки перед тим, як їх висадили у Камбоджі. Зокрема, були зміни у маршрутах та послугах на борту були одними з перших ознак, які вони спостерігали протягом останніх кількох місяців до завершення «нескінченного» круїзу.

Про це пише LADbible.

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Круїз Villa Vie Residences обіцяв своїм мешканцям унікальну можливість мати постійне житло на борту круїзного лайнера, який постійно подорожує світом.

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Кімнати на борту Odyssey коштували від 119 999 доларів до 349 999 доларів. Також були варіанти оренди, зокрема, з правом викупу та трирічні терміни.

Кілька пасажирів сказали, що продали свій будинок та майно, щоб взяти участь у пригоді, яка мала зробити зупинки у понад 400 портах, що займе близько трьох з половиною років, щоб обійти світ, перш ніж знову вирушити в дорогу.

Однак минулого тижня з'явилася новина про те, що «нескінченний» круїз завершився у Камбоджі, а мешканцям наказали вийти на берег через зростання цін на паливо.

Компанія повідомила, що її витрати на паливо зросли з історичного середнього показника в 1800 доларів за каюту до приблизно 6000 доларів – 8000 доларів у деяких частинах Азії.

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Американська пара Пол і Лінн Монтойя розповіли, що пасажири пережили «всілякі емоції», коли їм сказали, що їм доведеться покинути круїз.

Однак Пол також сказав, що хоча новина стала шоком, вона не була несподіванкою, оскільки були попереджувальні ознаки того, що компанія «вже деякий час має проблеми».

«Вони змінили маршрути. Ми втратили інтернет через несплату Starlink. Рівень харчування різко знизився за останні кілька місяців», – сказав він.

Зміни в маршрутах

Тепер інші мешканці також відкрито розповіли про зміни в маршрутах, скасування послуг та «постійні звернення» до компанії з проханням про повернення грошей на пальне.

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Мешканець Клод Садовський нещодавно розповів, що Odyssey почав кружляти навколо одного району, оскільки фінансова ситуація, здавалося, погіршувалася.

«Ми рухалися все меншим і меншим колом. Я зареєструвався на кругосвітній круїз і опинився в чистилищі», – сказав він виданню.

Він приєднався до «нескінченного» круїзу, коли той вперше вирушив у плавання у вересні 2024 року, але вирішив зійти та повернутися додому в жовтні, оскільки його дедалі більше дратували зміни в маршруті.

Business Insider порівняв кілька змінених маршрутів і виявив, що між жовтнем 2024 та жовтнем 2026 року лайнер відвідав 54 країни, але зайшов лише у 198 портів – на 28 відсотків%, ніж планувалося спочатку.

Колишня мешканка Odyssey Анжела Нуран Гоктюрк сказала: «Ми незліченну кількість разів відвідували деякі з тих самих портів за останні кілька місяців».

За кілька тижнів до того, як Садовський покинув круїз, інша мешканка лайнера Старр Девіс також прийняла рішення піти, тому що «набридли всі ці дзвінки за готівку».

«Корабель був просто скороваркою», – сказала Девіс.

Сервіси, що були на борту, також постраждали

Тим часом в інтерв'ю Daily Mail Лінн сказала: «Стало очевидно, що компанія має значні борги. Ми почали втрачати багато наших послуг».

Вона додала: «Наш інтернет кілька разів переривався, тому ми не могли перевірити наші банківські рахунки, оплатити рахунки чи зателефонувати додому. Потім у нас зникло телебачення, і почали ставити ще більше запитань. Але попри це компанія знову попросила нас про гроші на пальне».

Минулого тижня співзасновник і виконавчий голова Villa Vie Residences Мікаель Петтерсон заявив, що компанія була змушена вжити заходів щодо скорочення витрат.

«Були зміни в маршруті», – заявив він.

Він сказав, що компанія «не мала іншого вибору», окрім як внести зміни через зростання цін на пальне.

Коментуючи зміни в послугах, які включали поправки до способу подачі їжі та перебої в інтернеті, Петтерсон пояснив: «Ми скорочували там, де мешканці це найменше відчували, і цей баланс іноді був складним».

Нагадаємо, що п’ятдесятидворічна мандрівниця Ліббі Ром три роки не сходить з круїзного лайнера Sky Princess. Жінка мандрує океанами вже понад три роки і здобула найвищий елітний статус лояльності, який надає їй доступ до унікальних безкоштовних послуг.

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