Орендодавець шокував, як жінка понад рік не виносила сміття з його квартири – фото

Він назвав її найгіршою орендаркою, яку він коли-небудь зустрічав.

Домовласник на ім'я Се з Ціндао в провінції Шаньдун, Китай, був приголомшений, коли увійшов до квартири мешканки, яка не виносила сміття понад рік.

Про це пише nypost.com.

Він поділився кадрами, де видно, як орендарка, ім'я якої публічно не розголошується, сидить серед купи сміття та грає на своєму телефоні, поки інша жінка прибирає у квартирі.

Жінка понад рік не виносила сміття з орендованої квартири / Фото: newsflare.com

За словами чоловіка, коли вона жила в квартирі, то спала в тому самому маленькому місці, де вона сидить на фото.

Жінка понад рік не виносила сміття з орендованої квартири / Фото: newsflare.com

Се пожалівся, що непотребу було набагато більше, оскільки він уже прибрав частину до того, як зняв усе на камеру. Вона влаштувала такий безлад, що сміття в будинку діставало до вікон.

Жінка понад рік не виносила сміття з орендованої квартири / Фото: newsflare.com

Після п'яти годин прибирання квартира нарешті стала чистою.

Орендарці дали декілька днів, щоб знайти нове житло.

Нагадаємо, тим часом дівчина заробила мільйон на прибиранні найбрудніших будинків у світі. Фахівчиня розповіла, як прибирала житло 80-річної жінки, яка три роки не милася.

Читайте також: