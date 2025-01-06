Орендодавець зняв у помешканні двері та вікна посеред зими заради помсти: що сталося

Власник будинку на півночі Франції намагається змусити своїх орендарів виїхати посеред зими, виламавши двері та вікна у своєму помешканні.

Про це пише Oddity Central.

У Франції, як і в багатьох європейських країнах, виселення орендарів взимку є незаконним, навіть якщо вони затримують орендну плату. Однак один орендодавець у Па-де-Кале намагається обійти закон, змушуючи своїх орендарів звільнити житло, навіть не просячи їх про це. 20 грудня бригада робітників прибула до будинку і почала розбирати двері та вікна під приводом їхньої заміни. Проте орендарі стверджують, що вони просто завантажили старі двері та вікна в машину і поїхали, залишивши їх боротися з холодом і потенційним вторгненням в будь-який час дня і ночі.

Мешканка квартири, мама однієї дитини, розповіла TF1 Info, що після інциденту намагалася зв'язатися з орендодавцем, але їй цього не вдалося. Не маючи іншого виходу, жінка забарикадувала вікна та двері картоном. Вона стверджує, що занадто налякана, щоб покинути будинок, тому проводить весь свій час вдома.

У розмові з французькими ЗМІ власник будинку взяв на себе відповідальність за свої дії, зізнавшись, що зробив це лише тому, що орендарка не виконала свою частину домовленості.

"Вони не застрахували будинок. Насправді, ми разом домовилися, що вона заплатить. Вона винна мені оренду за п'ять місяців", - пожалівся він.

Французька асоціація власників житла заявила журналістам, що розуміє мотиви орендодавця, додавши, що метод, який використовується для того, щоб змусити орендарів покинути житло, є абсолютно незаконним. Орендарка подала скаргу про зловживання довірою і шукає соціальне житло.

Нагадаємо, жінка живе в переобладнаному військовому складі. Вона розсекретила вартість ремонту і показала фото домівки.

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