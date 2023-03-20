Організм чоловіка почав виробляти спирт: вчитель залишився без роботи через рідкісну недугу

Чоловік жив з незвичним синдромом та навіть міг потрапити за ґрати.

Колишній мешканець Нью-Джерсі (США) Марк Монджардо хворіє на синдром "автопивоварні", або ABS. Це рідкісний стан, при якому організм виробляє алкоголь.

Про це пише ABC7NY.

Чоловік розповів що вперше симптоми у нього з’явилися 2006 року. Тоді він працював вчителем середньої школи та тренером у Нью-Джерсі, коли співробітники школи почали скаржитися, що від нього пахне алкоголем. Проте Монджардо ніколи не пив на роботі.

"Я б ніколи цього не зробив. Я вчитель. Мене це дуже хвилювало. Я справді не мав уявлення, що відбувається", - розповів чоловік.

Згодом адміністрація школи відправила його в оплачувану відпустку.

"Вони просто не повірили тому, коли я сказав, що не пив", - говорить Марк Монджардо.

Після цього Монджардо звільнився зі школи та разом із дружиною та двома дітьми переїхав на Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) і там отримав там роботу викладача.

Проте вже через три тижні на новій посаді спортивного директора 2018 року, поліція затримала Монджардо, бо він нібито викинув сміття з автомобіля на дорогу, за словами очевидців.

Під час перевірки на алкоголь Монджардо розповів, що вміст у його крові був 0,18 або 0,19 проміле. Проте він не пив і не почувався п'яним.

Вже наступного року поліція зупинила Монджардо за те, що він користувався мобільним телефоном за кермом, і знову його звинуватили в нетверезому водінні.

"Мене змусили здати аналіз крові, в моєму організмі був алкоголь", - сказав він.

Монджардо знову відправили в оплачувану адміністративну відпустку на останні два місяці навчального року, а потім адміністратори повідомили йому, що його контракт не подовжено.

Після цього його мати почала шукати інформацію, чи може людське тіло виробляти алкоголь, і тоді вона дізналася про синдром "автопивоварні".

Монджардо дізнався про гастроентеролога доктора Прасанну Вікремесінгхе зі Стейтен-Айленда, одного з небагатьох лікарів у світі, яка спеціалізується на лікуванні синдрому ABS.

Нарешті чоловіку встановили діагноз.

На думку лікарки, синдром викликають антибіотики, які порушують флору в кишечнику і дозволяють грибкам і дріжджам взяти верх. Коли людина з таким синдромом їсть вуглеводи або цукор, кишечник ферментує алкоголь.

Нагадаємо, студенту ампутували кінцівки після того, як він з’їв залишки локшини сусіда по кімнаті.

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