Оргії, примхи і погрози: стюардеса приватного літака шокувала поведінкою багатіїв

Колишня стюардеса Даніель Стайрон / © New York Post

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Коли Даніель Стайрон було 32 роки, 2015-го, вона отримала пропозицію, яка здавалася здійсненням мрії: посада стюардеси на приватному літаку, що обіцяла високу зарплату, візити до елітних курортів і повний пакет пільг. Проте за блиском ховалась інша реальність.

Про це пише New York Post.

Під час двох телефонних розмов Даніель із пілотом з’ясувалося, що ця робота має специфічні умови: власник літака, релігійний чоловік, що подорожував із родиною лише половину місяця, решту часу літав із коханками. І під «альтернативним способом життя», на який натякав пілот, ховалась участь у сексуальних забавах просто на борту.

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«Ми літаємо з ними лише раз на місяць, тому тобі не обов’язково бути лесбійкою — просто потрібно розважатися з ними«, — запевняв її співрозмовник.

Цю дивну пропозицію та сім років роботи у сфері приватної авіації з VIP-клієнтами Стайрон описала у своїх відвертих мемуарах The Mile High Club: Confessions of a Private Jet Flight Attendant, написаних у співавторстві з братом Джеймсом Стайроном.

«Імена було змінено, щоб захистити (нас від) зловмисників. Поведінка описана з метою принизити їх. Ви знаєте, хто ви», — йдеться у вступі до книги.

Зрештою, роботу в тому скандальному літаку жінка не прийняла. Але, як визнає сама Даніель, і в інших клієнтів, з якими їй доводилося мати справу, вистачало проблем. У своїй книзі вона описала деяких пасажирів як «нещасних, вампірів людської радості».

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Даніель Стайрон написала мемуари про роботу бортпровідницею / © New York Post

Витівки багатіїв у приватних літаках

Був клієнт, який влаштував скандал через відсутність певної марки текіли — попри те, що її ніхто не просив. Інші — худі жінки, одержимі контролем за харчуванням, які буквально наглядали за кожною тарілкою з кухні. Один асистент навіть пригрозив ударити стюардесу в обличчя, бо поданий на сніданок сендвіч виявився недостатньо гарячим.

У ще в одному випадку жінка штовхнула Стайрон у перегородку під час турбулентності, бо її песиків трохи трусонуло.

«Вона ставилася до собак краще, ніж до будь-кого з людей на борту», — згадує бортпровідниця.

Однією з найабсурдніших ситуацій стала вимога знайти шампанське на острові Сент-Мартен, щойно після того, як там пронісся руйнівний ураган. Клієнт наполягав на ігристому, незважаючи на гуманітарну кризу навколо.

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«Я стою й думаю: „Тут немає шампанського. Щойно стався ураган. Люди стоять у чергах за хлібом, а ти просиш мене витратити 20 000 доларів на ігристе“, — розповіла стюардеса.

На той момент працював лише один супермаркет, куди вона все ж таки вирушила.

«Це було як у постапокаліптичному фільмі», — зазначила Стайрон.

Інша історія — про впливового чоловіка, який один день літав із вагітною дружиною, а через кілька днів — з коханкою.

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«Як жінці, мені було боляче бути частиною цього. Хоча вибору не було. Що я мала зробити? Зруйнувати своє життя й сказати: „Гей, твій чоловік тобі зраджує“? Вона, мабуть, і так знала», — розповіла бортпровідниця.

Як випливає з назви книги, деякі пасажири не стримувалися і в повітрі. У таких випадках екіпаж знав, що робити: залишити салон і дати волю «розвагам», а потім прибрати наслідки.

«Зазвичай усе відбувається у вбиральні, на камбузі або просто на дивані. Це ж їхній дім, правильно? Приватні джети — це як вітальні, що літають», — йдеться у мемуарах стюардеси.

Попри всі труднощі, у роботі були і приємні моменти. Вечірки з пілотами в Лас-Вегасі, вояжі до Коста-Рики, Аспена, Сен-Бартса — усе це залишилось у пам’яті.

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Даніель Стайрон на борту літака / © New York Post

Одного разу, коли літак затримався через поломку на злітній смузі в Лос-Анджелесі, Стайрон довелося розважати пасажирів, поки техніки намагалися полагодити лайнер. Головним гостем тоді був актор і комік Джеймі Фокс. Він, на відміну від більшості знаменитостей, не лише не розлютився, а й став душею компанії.

«Він був найприємнішим серед знаменитостей. Жарти, історії — він випромінював світло. [Через три години на землі] їжа закінчилась, мімози закінчились, люди вже нервували, але не Джеймі. Він усе ще усміхався. Усе ще був привітний. Це повернуло мені віру в людяність», — поділилася бортпровідниця.

Але подібні винятки, визнає вона, лише підкреслювали загальну тенденцію.

«Думаєш, у цих людей є все. Але я бачила зовсім інше. Вони страшенно невпевнені в собі. Їхні друзі змагаються один з одним, хто крутіший. Один чоловік мав кілька літаків, красуню-дружину, все на світі — і при цьому постійно парився через пересадку волосся. Ну кого це хвилює?» — розповіла Стайрон.

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Зрештою, жінка залишила небо і повернулася до справи, яка була їй ближча ще до авіації — косметології. Нині Даніель керує власною студією Fluff NYC на Мангеттені, де замість примх зірок займається доглядом за обличчями клієнтів.

«Це менш гламурно, але набагато спокійніше», — з усмішкою каже вона.

До слова, стюардеса Менді Сміт розповіла, що спроби зайнятися сексом у літаку трапляються «на одному з 20 або 30 рейсів», та існують способи боротьби з цим.