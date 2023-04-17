Подружжя отримало відео з весілля та почуло, як оператор матюкає їхніх гостей: що він казав

Новоспечене подружжя було шоковане після того, як зухвалий відеооператор випадково надіслав кадри, на яких він ображає їхніх гостей.

Лоїс Гост-Аддерлі та її чоловік Лі не повірили своїм вухам після того, як режисер Джеймс Девід надіслав їм невідредаговане відео з їхнього свята. Про це пише ladbible.com.

Передбачалося, що це будуть кадри милих промов і веселої тітоньки, але пара побачила більше, ніж розраховувала.

На відео можна почути, як Девід бурмоче "що з цими людьми не так", і називає їх "йо**ними даунами".

За це вони заплатили оператору 1600 фунтів стерлінгів (майже 2 тис доларів).

Фото: ladbible.com

Однак пара зрозуміла, що режисер вилаяв їхніх гостей лише через рік після перегляду кадрів. Пара, яка одружилася в сільській місцевості 2021 року, незабаром після цього отримала своє весільне відео. Але коли вони переглянули його, вони були не дуже задоволені.

Трохи більше ніж через рік, у жовтні 2022 року, Девід зв’язався з парою, яка тоді очікувала на первістка, щоб повідомити, що він збирається видалити їхнє відео з веб-сайту для обміну.

Пара скористалася цією нагодою, щоб попросити відеозапис свого першого танцю, якого не було в оригінальному відео. Девід сказав, що надішле додаткові кадри в обмін на 100 фунтів.

Але лише нещодавно закохані змогли переглянути повне відео.

Лі пригадав: "Ми побачили одне чудове відео з друзями та родиною. На задньому плані можна почути, як Джеймс говорить своїй дівчині-фотографині про гостей нашого весілля: "Що не так з цими людьми? Йо**ні дауни".

У відповідь на претензію оператор сказав, що зв’яжеться з парою, щоб вирішити ситуацію.

"На жаль, такі речі трапляються – трапляються невеликі помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Ми можемо лише перепросити. Ми надішлемо листа з вибаченнями протягом наступних декількох днів і розглянемо це питання приватно", - розповіло подружжя.

Зі свого боку, Лоїс зазначила, що Девід ще не звертався до них.

Нагадаємо, тато заскочив медсестру, яка жбурляла його новонароджену дитину обличчям донизу. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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