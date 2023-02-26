Осідає жир та пошкоджується емаль: які речовини не можна зливати в унітаз

Є ризик, що через засмічення може піднятися вода і всі відходи, які раніше були в трубах.

Виливати в унітаз кавову гущу, окріп, суп та інші продукти не можна. Оскільки надлишок їжі в стічних водах викликає гниття і навіть порушує роботу каналізаційних очисних споруд.

Про це пише УНІАН.

Чимало продуктів, які ви могли зливати в унітаз, приводять до засмічень та залишають розводи та бруд. Зокрема, це стосується тих продуктів, які розбухають у воді - листя заварки, рис, макарони тощо.

Список речовин, які не можна виливати в унітаз

Деякі рідини категорично заборонено утилізувати таким чином. До них відносяться:

Кавова гуща. Вона шкодить сантехнічним трубам, вони швидко забиваються і зношуються. Особливо небезпечною кавова гуща є для чавунних труб.

Розчинник. Сантехніки не радять цього робити, бо знову ж таки може пошкодитися емаль.

Масло. Цей жир осідає на стінках, з часом накопичується, що звужує просвіт і призводить до засмічень.

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Туалетний папір. Виробники роблять туалетний папір з різних матеріалів. Але не всі вони навіть наполовину розчиняються у воді, тому існує високий ризик того, що заб'ється каналізація. Справитися поодинці з проблемою буде складно, доведеться викликати сантехніка і платити немаленьку суму, щоб усунути засмічення.

Окріп. Експерти не радять цього робити, оскільки ви можете пошкодити емаль. Зливаючи гарячу воду в унітаз, а потім холодну, емаль різко розшириться, а потім зменшиться в обсязі, що спровокує тріщини. В результаті вам доведеться міняти унітаз.

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