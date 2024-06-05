Останні слова, як люди говорять перед смертю: лікар-онколог назвав ці 4 фрази

Які слова найчастіше кажуть люди, вмираючи? Про це розповів лауреат Пулітцерівської премії, автор книг і онколог Сіддхартха Мукхерджі.

За його словами "кожна людина, яку я зустрічав у цей перехідний момент, хотіла сказати одну з чотирьох фраз". Це:

"Я хочу сказати тобі, що я люблю тебе".

"Я хочу сказати тобі, що я тебе прощаю"

"Ти скажеш ти мені, що любиш мене?".

"Ти мене вибачаєш?".

Як стверджує онколог, люди відчувають чи знають, що вони помирають і досить часто говорять одні з цих чотирьох фраз або її варіацію, щоб висловити свою вдячність іншим або виправити свої помилки.

Люди могли роками таїти образи, жити з почуттям провини або ображатися на когось, боячись про це сказати, боячись бути вразливими. Але настання смерті все змінює. Смерть і очікування переходу викликає слова любові та прощення.

Сіддхартха Мукхерджі вважає, що молоді люди повинні серйозно поставитися до цих речей, прислухатися до них, адже вони вже живуть у світі, де любов і прощення "стали безглуздими, застарілими банальностями. ... Над цими словами люди навчилися сміятися".

Але жити з тим, що ви когось образили чи скривдили, може бути нелегко і рано чи пізно усвідомлення цього прийде, про що і свідчать слова, які люди найчастіше кажуть перед смертю. Тому краще зробити це заздалегідь до свого переходу. Психолог Річард Коуден рекомендує зробити для цього наступне.

Взяти на себе відповідальність за свої дії, визнати провину.

Дозволити собі пережити такі негативні почуття, як докори сумління та провину.

Щиро попросити вибачення і спробувати загладити свою провину.

Усвідомити цей досвід і рухайтеся далі.

"Не хочеться, незручно визнавати, що ви зробили щось не так, природно захищати свою самооцінку, відкидаючи те, що сталося, або виправдовуючи свою поведінку. Але таке усвідомлення може звільнити вас від минулих помилок і допомогти вам жити більш повноцінно тут і зараз. Ви можете здивуватися, наскільки краще ви почуватиметеся, якщо зможете пройти через процес прощення себе", - наголосив Коуден.

Просіть вибачення за свої провини за життя, висловлюйте вдячність людям тут і зараз у найпростіший спосіб -- здивуйте маму квітами, сходіть на вечерю з друзями, обійміть кохану чи коханого. Просто скажіть: «Я люблю тебе» чи «Я ціную тебе».

Частіше використовуйте такі слова, як «любов» і «прощення», - каже Мукерджі, але "Не як пусті кліше. Наповніть їх справжнім змістом. Робіть це по-своєму, як би не було", - радить лікар.

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