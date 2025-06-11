Останній жест смертника: ув’язнений дав моторошний сигнал перед стратою

Смертна кара в США / © Associated Press

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65-річного Грегорі Ханта, який провів понад три десятиліття у камері смертників, страчено газоподібним азотом. Його оголосили мертвим о 18:26, але перед смертю він зробив моторошний жест — підняв великий палець і показав знак миру свідкам.

Про це повідомило видання Unilad.

Ханта засудили у 1990 році за жорстоке вбивство 32-річної Карен Лейн. Жертву знайшли з 60 травмами тіла після сексуального насильства та побиття. Протягом років він заперечував провину, але всі апеляції були відхилені.

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Ханта засудили у 1990 році за жорстоке вбивство 32-річної Карен Лейн у 1988-му. Жертва загинула від численних травм після сексуального насильства та побиття. Прокурори стверджували, що злочинець діяв через ревнощі.

Перед стратою Хант, який представляв себе в суді, безуспішно намагався скасувати вирок, стверджуючи, що докази його вини сфальсифіковані. Апеляцію відхилили.

О 17:58 йому наділи маску, через яку подавали азот. Вже за хвилину він застогнав, судомно вдихаючи, а о 18:26 його оголосили мертвим.

Генпрокурор Алабами Стів Маршалл заявив:

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«Сьогодні ввечері ми зупиняємося, щоб поміркувати про давно назрілий момент справедливості для Карен Сандерс Лейн та для родини, яка несла тягар її втрати протягом тридцяти п’яти років. Карен була молодою жінкою, чиє життя було вкрадено найжорстокішим та найнелюдськішим способом, який тільки можна уявити.»

Хант — шостий смертник, страчений азотом. Першим був Кеннет Сміт у 2024-му.

Смертна кара в США

Смертна кара в США залишається легальним покаранням у 27 штатах, хоча у шести з них діють мораторії на виконання страт. На федеральному рівні смертна кара також дозволена, зокрема за військові злочини, але в 2021 адміністрація Джо Байдена запровадила мораторій на її виконання.

У грудні 2024 року президент Байден замінив більшість федеральних смертних вироків на довічне ув’язнення, але у 2025 році нова адміністрація Дональда скасувала мораторій і відновила активне застосування смертної кари на федеральному рівні.

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Раніше Європейський Союз висловив різке засудження Сполученим Штатам за використання азоту як методу виконання смертної кари.