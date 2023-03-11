Остаточна відповідь: чи розуміють коти людську мову і як вони спілкуються з господарями

Вчені довели, що кішки можуть не лише розуміти людську мову, але й пов'язувати назви деяких предметів із словами. Однак варто зазначити, що кожен улюбленець може мати індивідуальний рівень інтелекту. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Власники домашніх тварин завжди розповідають, що улюбленці їх розуміють і навіть спілкуються з ними. Дійсно, коти і собаки можуть розрізняти деякі слова, але про повне розуміння, звичайно, не йдеться.

Що кажуть вчені: чи можуть коти розуміти людську мову

Японськими вченими було доведено, що коти здатні запам'ятати близько 100 слів з людської мови. Крім цього всі пухнастики розуміють, коли господар звертається до них по імені. Деякі слова тварини навіть пов'язують з окремими предметами. Однак чотирилапі все ж найкраще розрізняють інтонацію.

Кішка чи кіт відразу по голосу можуть зрозуміти, якщо господар засмучений, злий, радісний чи сердитий. Тому вони намагаються поводити себе відповідно до почутого. Наприклад, припиняють дію, яка вам не подобається, йдуть на руки тощо.

Як саме коти спілкуються з людьми

Щоб спілкуватися з людьми коти використовують різні звуки та мову тіла. Чотирилапі улюбленці муркотять, нявчать або шиплять, а ще використовують повороти голови, рухи вухами, демонстрацію кігтів, покусування, дряпання тощо. Ознака найвищої котячої довіри до вас — якщо тварина лягла на спину та демонструє живіт. Справа в тому, що живіт є найбільш вразливим місцем у котів, тому вони ніколи не показують його, якщо відчувають небезпеку.

Хвіст, напевно, найголовніший орган спілкування кішки. Якщо улюбленець крутить ним зі сторони в сторону — це означає, що йому щось дуже не подобається. В цей момент кіт може почати кусатися чи дряпатися.

Якщо хвіст затиснутий між задніми лапами — це прояв страху. А якщо він залишається нерухомим і розслабленим, значить у пухнастика добрий настрій.

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