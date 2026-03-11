Острів королеви Анни виставили на продаж за 350 тис. фунтів, але попередили про "сюрпризи" (фото)

Анна Стюарт / © Вікіпедія

Невеличкий приватний острів Ynys Gifftan («Дар Анни»), що належав королеві Анні у 1700-х роках, виставлено на продаж за 350 тис фунтів стерлінгів, проте покупцю доведеться мати справу з певними труднощами.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

Острів розташований біля узбережжя Портміріон на півночі Уельсу. Королева Анна подарувала його предкам місцевого землевласника, а нині новий власник отримає 17,74 акра (близько 7,18 га) землі, включно з вікторіанською фермою, яка не заселена вже майже 60 років.

Острів Анни

«Сюрпризи» острова Анни

Проте покупка така буде з певними «нюансами».

Наприклад, на острові немає центрального електропостачання, а водопостачання може потребувати реконструкції.

Дана територія є приливним островом у межах Національного парку Сноудонія, тож доступ до нього можливий лише пішки. Йти треба кілька годин навколо низької води, а в інший час знадобиться човен.

Водночас агент з продажу Х’ю О’Доннелл зазначив, що багато людей зверталися до нього. Вони дійсно зацікавилися островом.

«Це оригінальний об’єкт із певними викликами, як і очікувано для острова, але це унікальна можливість», — сказав О’Доннелл.

За описом на ресурсах з продажу об’єктів, острів пропонує «розлогий і незайманий ландшафт з безперервними панорамними видами на узбережжя Уельсу». Проте там не йдеться про занедбаний стан місцевості. Насправді частина острова заросла і потребує пасовищ та загального догляду, щоб відновити її повний потенціал.

А на його східному узбережжі розташована вікторіанська ферма.

Також потенційних покупців попереджають про обережність під час огляду місцевості через особливості ландшафту та природу острова.

Що відомо про королеву

Анна Стюарт була монархинею Великої Британії та Ірландії в період 1702-1714 рр.

Вона правила під час Війни за іспанську спадщину о 1701-1714 рр, яка визначила розподіл колоній та вплив Європи. Мала 17 дітей, але всі у дитинстві померли. Через відсутність нащадків її престол перейшов до Ганноверської династії, а саме до Георга I.