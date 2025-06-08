Острів, куди не пускають людей: що приховує одна з найстрашніших точок на мапі світу

Зміїний острів, Бразилія. / © Daily Mail

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Лише військові та обрані вчені мають право ступити на цю ділянку суші. Острів Кеймада-Гранді біля узбережжя Бразилії офіційно закритий для відвідувачів, адже вважається одним із найнебезпечніших місць на планеті.

Про це розповідає Daily Mail.

Причина — понад 4000 отруйних змій, що мешкають на 430 тисячах квадратних метрів острова. У тому числі — смертельно небезпечна золота списоголова гадюка (Bothrops insularis), яка не зустрічається більше ніде у світі. Саме цей вид надає острову його грізне прізвисько — Зміїний острів.

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Чому це місце заборонене для людей

Історії про загибель людей, які потрапляли на острів, стали легендами. Один рибалка, за даними місцевих мешканців, опинився на острові після поломки двигуна човна — його знайшли мертвим, тіло було вкрите десятками укусів. Ще одна розповідь — про родину останнього наглядача маяка, яка намагалася врятуватись від змій, що проникли у будинок. Їхні тіла згодом виявили розкиданими по острову.

Зміїний острів, Бразилія. / © Daily Mail

Через ці інциденти уряд Бразилії заборонив вільний доступ на острів. Лише спеціально підготовлені науковці можуть приїздити туди з метою дослідження — і то за суворим дозволом. Інколи туди навідуються представники флоту, щоб перевірити автономний маяк, збудований ще 1909 року.

Отрута, яка вбиває миттєво

Гадюка еволюціонувала в умовах повної ізоляції — острів було відрізано від материка понад 11 тисяч років тому. Через брак їжі й потребу вражати птахів, які могли втекти, отрута змії стала надзвичайно сильною — у п’ять разів потужнішою за отруту будь-якої іншої гадюки. Вона здатна розчиняти м’язову тканину та вбивати здобич миттєво. Рівень смертності для людей після укусу — близько 7%.

Змії на острові. / © Daily Mail

На піку чисельності, на кожен квадратний метр острова припадала одна змія. Утім, населення гадюк за останні 15 років скоротилося на 15% через втрату середовища існування та хвороби.

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Попри заборону, браконьєри намагалися незаконно виловлювати змій: на чорному ринку одна золотиста гадюка могла коштувати до 30 000 доларів. Тварини нині визнані видом, що зникає, і внесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи.

Змії на острові. / © Daily Mail

Кеймада-Гранді перекладається як “острів підсічки й випалювання”. Колись тут намагалися створити бананову плантацію, але через загрозу з боку змій проєкт провалився.

Сьогодні острів — живий доказ того, що природа може захищати свою територію набагато ефективніше, ніж будь-які кордони.