Острів Різдва заполонили мільйони червоних крабів: що сталося

Навалу крабів спричинила сезонна міграція, коли краби йдуть на нерест.

Австралію захопили червоні краби: вони просто паралізували рух транспорту.

Звідки взялися ці створіння та куди затято прямують, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Десятки мільйонів червоних крабів раз у рік буквально стають господарями острова Різдва, що належить Австралії. Через таких червоних пішоходів навіть перекривають дороги, аби ті благополучно здійснили своє паломництво.

Причина масової вилазки тварин - нерест, який завжи припадає на початок вологого сезону в Австралії. Зазвичай, червоні краби ховаються під землею та харчуються листям. Перші дощі - це своєрідний знак для тварин, що час починати краб’яче нашестя до океану. Справа в тім, що вологе повітря допомагає крабам дихати нормально.

У період міграції червоні краби долають багато кілометрів - перш ніж здійснять свою місію продовження роду. До слова, що самки ще декілька тижнів залишаються ніжитися на узбережжі, а самці одразу повертаються до лісу.

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