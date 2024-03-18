Острів з найбільшою у світі густотою населення: де він розташований та які там умови (фото)

На острові всього 97 будинків і чотири дороги.

Штучний острів, розташований біля узбережжя департаменту Болівар у Колумбії, вважається найбільш перенаселеним місцем у світі, де сотні людей живуть на площі трохи менше гектара.

Про це пише ladbible.com.

Тут лише 97 будинків у 10 кварталах, усі з бляшаними дахами, і острів настільки малий, що легше дійти пішки чи перепливти човном, ніж доїхати з одного кінця острова на інший.

Насправді, ви не змогли б проїхати жодною з чотирьох доріг острова, навіть якщо б захотіли – це місце вільне від машин.

Острів називається Санта-Крус-дель-Іслоте, і на ньому мешкає 1200 людей, які походять з усього лише 45 сімей.

Острів Санта-Крус-дель-Іслоте / Фото: Getty Images

Там також немає поліції. Але це не проблема для згуртованої громади Санта-Крус-дель-Іслоте. Кажуть, що острів настільки безпечний, що ніхто не зачиняє свої двері, і тут ніколи не повідомлялося про злочини.

Однак мешканці дотримуються досить суворого і дивного способу життя. Почнемо з того, що померлих ховають на сусідньому острові через брак місця, тут немає ні туалетів, ні каналізації.

На острові немає електромережі, але електрикою його забезпечують генератор і дві сонячні станції.

Острів Санта-Крус-дель-Іслоте / Фото: Getty Images

Проточної води також немає. Більшість остров'ян досі користуються морем, і єдиний спосіб привезти питну воду – це човном з материка. За повідомленням The Independent, доставка води має відбуватися щотижня, але часто вона не надходить місяцями.

Аналогічні проблеми виникають і зі збором сміття, яке має вивозитися щотижня, але часто воно залишається недоторканим майже місяць, перш ніж мешканці острова беруть його в свої руки і відправляють на сусідній острів.

Острів Санта-Крус-дель-Іслоте / Фото: Getty Images

Єдиний медичний центр опікується всім населенням, де чергує лише одна медсестра. Лікар навідується кожні два тижні, але якщо виникає надзвичайна ситуація, всі повинні об'єднатися, щоб винайняти човен до материка – звісно, за умови, що човен доступний для використання.

Багато сімей на острові заробляють на життя риболовлею, але жителі Санта-Крус-дель-Іслоте також розробили розумний спосіб привабити туристів. Кажуть, що тисячі людей щороку відвідують острів, щоб поплавати з місцевими дикими тваринами, а ще острів'яни поширюють інформацію про нагальну потребу врятувати морських черепах.

Нагадаємо, острів Кеймада-Гранді визнано найнебезпечнішим на планеті. Він є домом для 4000 видів смертоносних змій.

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