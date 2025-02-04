Освідчення не вдалося: голодна дівчина зламала зубами заручальну золоту каблучку – фото

Чоловіки нерідко вдаються до креативу, коли планують запропонувати коханій дівчині перейти на новий етап стосунків та одружитися. Приміром, авіаційний ентузіаст вигадав епічне освідчення під час спеціального польоту. Втім, план одного китайця дещо провалився – його обраниця ледь не з'їла золоту каблучку.

Про це пише SCMP.

Романтичний хлопець вирішив, що заховати коштовність у десерт – чудова ідея. Але потім він із жахом спостерігав, як голодна майбутня дружина ламає зубами прикрасу.

Героїня історії на прізвище Лю пригадала, що одного вечора вона прийшла додому голодною і одразу ж з'їла торт, який приготував для неї її хлопець.

"Я просто жувала його, поки не вкусила щось тверде. Я одразу ж виплюнула його", - розповіла вона.

Каблучка / Фото: RedNote

Спочатку Лю припустила, що це була проблема з якістю торта, і приготувалася поскаржитися до пекарні. Однак, помітивши її збентеження, хлопець оглянув торт і, витерши сторонній предмет, сором'язливо зізнався: "Люба, здається, це та каблучка, з якою я збирався тобі освідчитися".

Лю спочатку подумала, що це жарт, але придивившись уважніше, зрозуміла, що чужорідний предмет дійсно був золотою каблучкою.

Опинившись у незручній ситуації, її хлопець нервово запитав: "Що нам тепер робити? Мені все ще стати на коліна?", на що Лю розсміялася і заохотила його приступити до виконання освідчення.

Врешті-решт, в атмосфері гумору, пара радісно погодилася провести своє життя разом.

Пізніше Лю описала цей інцидент як найдраматичнішу сцену року: "Це буде спогад, який ми ніколи не забудемо, але такий спосіб освідчення є дещо ризикованим. Я сподіваюся, що інші сприймуть нашу історію як пересторогу і не спробують зробити це самі. Увага, всі чоловіки: Ніколи не ховайте каблучку в їжу!".

Нагадаємо, дружина викрила чоловіка на зраді завдяки зеленій шерсті її кота. Жінка звернулася до Інтернету з проханням дати їй пораду щодо прибирання будинку і дізналася про роман свого обранця.

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