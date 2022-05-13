Освоїли технологію клонування: українці мемами відрерагували на схожість Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля

Українці жартують зі схожості голови Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра оборони України Олексія Резнікова
Через схожість посадовців у Мережі з'явилось багато мемів на цю тему.
ТСН.ua зібрав підбірку найцікавіших фотожаб та мемів з політиками.
Відомо, що українці помітили схожість між Шарлем Мішелем та Денисом Шмигалем після їхньої спільної світлини на брифінгу в Одесі. Саме після цього у Мережі з'явилось багато мемів:
- "Близнюки! Хто з них Шарль, а хто – Мішель", – пишуть українці.
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"Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?", – підписали фото в Тelegram-каналі ЗСУ.
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"В Україні таки освоїли технології клонування", - пишуть в Мережі.
Також українці порівнюють схожість Дениса Шмигаля, Шарля Мішеля та Олексія Резнікова із написанням деяких українських міст.
Також українці пригадали і уроки історії, відобразивши це у мемах:
Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав яскраві фотожаби та меми, присвячені підписанню закону про ленд-ліз.
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