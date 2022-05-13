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Освоїли технологію клонування: українці мемами відрерагували на схожість Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля

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Освоїли технологію клонування: українці мемами відрерагували на схожість Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля

Фото: із соцмереж

Українці жартують зі схожості голови Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра оборони України Олексія Резнікова

Через схожість посадовців у Мережі з'явилось багато мемів на цю тему. 

ТСН.ua зібрав підбірку найцікавіших фотожаб та мемів з політиками. 

Відомо, що українці помітили схожість між Шарлем Мішелем та Денисом Шмигалем після їхньої спільної світлини на брифінгу в Одесі. Саме після цього у Мережі з'явилось багато мемів:

  • "Близнюки! Хто з них Шарль, а хто – Мішель", – пишуть українці.

  • "Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?", – підписали фото в Тelegram-каналі ЗСУ.

  • "В Україні таки освоїли технології клонування", - пишуть в Мережі. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Також українці порівнюють схожість Дениса Шмигаля, Шарля Мішеля та Олексія Резнікова із написанням деяких українських міст. 

Фото: gonimems / ©
Фото: gonimems
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© соцмережі
Фото: соцмережі

Також українці пригадали і уроки історії, відобразивши це у мемах:

Фото: cdvr.ua / ©
Фото: cdvr.ua
© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав яскраві фотожаби та меми, присвячені підписанню закону про ленд-ліз.

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