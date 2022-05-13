Освоїли технологію клонування: українці мемами відрерагували на схожість Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля

Освоїли технологію клонування: українці мемами відрерагували на схожість Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля

Українці жартують зі схожості голови Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра оборони України Олексія Резнікова

Через схожість посадовців у Мережі з'явилось багато мемів на цю тему.

ТСН.ua зібрав підбірку найцікавіших фотожаб та мемів з політиками.

Відомо, що українці помітили схожість між Шарлем Мішелем та Денисом Шмигалем після їхньої спільної світлини на брифінгу в Одесі. Саме після цього у Мережі з'явилось багато мемів:

"Близнюки! Хто з них Шарль, а хто – Мішель", – пишуть українці.

"Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?", – підписали фото в Тelegram-каналі ЗСУ.

"В Україні таки освоїли технології клонування", - пишуть в Мережі.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Також українці порівнюють схожість Дениса Шмигаля, Шарля Мішеля та Олексія Резнікова із написанням деяких українських міст.

Фото: gonimems

Фото: із соцмереж

Фото: соцмережі

Також українці пригадали і уроки історії, відобразивши це у мемах:

Фото: cdvr.ua

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав яскраві фотожаби та меми, присвячені підписанню закону про ленд-ліз.

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