Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли ситуація в Україні покращиться

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що у березні 2025 року ситуація в Україні суттєво покращиться. На її думку лише через рік Україна отримуватиме бонуси за те, що пережила.

Про це вона сказала у коментарі для ТСН.ua.

Відома тарологиня зазначила, що 2024 рік буде складним, проте від березня 2025 року ситуація може покращитись.

"2025 рік буде роком нервовим, але від березня 2025 року таке враження, що ми отримуватимемо тільки бонуси за те, що ми пережили", - пояснила Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше тарологиня Яна Пасинкова прогнозувала, що 2024 року можливий мирний договір між країною-агресоркою Росією та Україною, проте він буде не найкращим.

Також Яна Пасинкова попередила про небезпечні дні до кінця 2024 року. Вона вважає, що окупанти можуть проводити обстріли саме на початку місяця.

Читайте також: