"Отруїли тіло": порноакторка витратила на збільшення грудей $50 тис і розповіла про страшні наслідки імплантів

Жінка двічі збільшувала груди, щоб досягнути успіху у своїй діяльності.

Американська порноакторка і модель Кармен Карма двічі збільшила груди, але після операції у неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Дівчина, яка витратила на імпланти понад 50 тисяч доларів, каже, що штучні груди "отруїли її тіло".

Про це пише Daily Mail.

30-річна мешканка Лос-Анджелеса збільшувала груди у 2014 та 2018 роках, витративши на це чималу суму грошей. Кармен зізналася, що пішла на другу операцію, бо почала відчувати "тиск" щодо належної зовнішності у своїй роботі.

"Я відчувала, що якщо я хочу отримати замовлення на сцени і досянути успіху, у мене повинні бути більші груди", — пояснила вона.

dailymail.co.uk

Але після останнього втручання у неї раптово з'явилися хронічна втома, мігрень, проблеми з диханням. Також у жінки виникла депресія та вона різко набрала вагу.

Два дні вона навіть не могла вставати з ліжка. Як виявилося, у неї діагностували рідкісну недугу - хвороба грудного імпланту.

"Моє тіло не функціонувало, і я постійно плакала, бо хотіла знову жити нормальним життям. Я намагалася з'ясувати причину свого нездужання. Зрештою, я переконалася, що цією причиною були імпланти", — розповіла вона.

За рік жінка все ж видалила імпланти, після чого їй стало ліпше.

"Мені полегшало дихати, мої мігрені пройшли, і мені більше не потрібно було спати цілими днями. Вперше за довгий час я відчула себе здоровою. Штучні груди мало не зруйнували моє життя", — сказала жінка.

Нагадаємо, у США 38-річна жінка померла за кілька днів після ін'єкції в сідниці. Смертельний укол, підозрюють, їй зробила 47-річна "консультантка з краси", яка не мала сертифікату на силікон і неправильно ввела його шприцом.

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