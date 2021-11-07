Отруйна кобра вкусила за геніталії чоловіка, який пішов до вбиральні під час африканського сафарі

Отруйна кобра вкусила за геніталії чоловіка, який пішов до вбиральні під час африканського сафарі

Експерти заявили, що чоловікові "випала сумна честь бути першим медичним випадком отруєння геніталій коброю".

Туристові з Нідерландів знадобилася операція з відновлення статевого члена після укусу кобри під час сафарі у Південній Африці.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що інцидент стався в одному із заповідників країни, коли 47-річний мандрівник пішов до вбиральні. За даними видання, отруйна змія перебувала всередині унітазу.

Після укусу чоловік впродовж трьох годин очікував на гелікоптер, яким його евакуювали до найближчої лікарні, розташованій приблизно за 350 км.

"У цей час він відчув сильне печіння у геніталіях, які почали опухати і набувати фіолетового відтінку, що є ознакою некрозу мошонки", - вказують у матеріалі.

Експерти, які повідомили про цей випадок у "Звітах про випадки урології", заявили, що цій людині випала сумна честь бути першим медичним випадком отруєння геніталій коброю.

Також читайте В Індії жінку вбив укус кобри: до чого тут її чоловік

Нідерландцеві надали невідкладну допомогу в Південній Африці. Значна частина тканини в його статевому члені не підлягала відновленню, тож її довелося видалити.

Через дев'ять днів постраждалого репатріювали до Нідерландів, де йому довелося видалити ще деякі мертві тканини, перш ніж розпочати операцію з відновлення пеніса, для якої використали шкірний трансплантат з його паху.

Через рік після інциденту у чоловіка повністю відновилися функції та чутливість статевого члена. Медики ж порадили подорожувальниками "завжди змивати воду, перш ніж користуватися вбиральнею в країнах, відомих своєю популяцією змій".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання