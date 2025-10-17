Отруйні кобри кілька місяців тримали місто в страху: як до цього причетна підліткова помста

Кобра / © Pixabay

У 1953 році мешканці Спрінгфілда, штат Міссурі, жили в постійному страху через загадкову появу отруйних кобр. Тоді ніхто не розумів, звідки взялися екзотичні змії. Лише через 35 років з’ясувалося, що стало причиною «великої паніки кобр».

Наприкінці літа 1953 року жителі американського міста Спрінгфілд зіткнулися з незвичайною небезпекою — на вулицях і подвір’ях почали з’являтися отруйні індійські кобри. Першим на дивну змію натрапив місцевий мешканець Роланд Перріш, який побачив її на задньому дворі власного будинку. Чоловік убив рептилію сапою, а поліція передала тіло до школи, де вчитель природознавства підтвердив, що це справді Naja naja — індійська кобра, вид, не притаманний Північній Америці.

Новина викликала справжню паніку. Люди замикали дітей удома, а дорослі не виходили без садових інструментів — на випадок, якщо побачать змію. Поліція отримувала все нові повідомлення про рептилій, і в місті почалося масштабне полювання на кобр.

Як повідомляє Історичний музей на площі, тоді навіть запустили спеціальний радіофургон, який грав «індійську музику заклинателя змій». Вважалося, що вона зможе виманити кобр з укриттів. За вантажівкою йшли чоловіки з сапами, готові вбивати змій. Проте згодом з’ясувалося, що кобри реагують не на звуки, а лише на вібрації — тож ця спроба виявилася марною.

До жовтня того року мешканцям і поліцейським вдалося знищити 11 кобр, ще одну зловили живою — вона дожила свого віку у зоопарку Дікерсон-Парк.

Довгий час походження небезпечних змій залишалося загадкою. Лише у 1988 році місцевий житель Карл Барнетт розповів, що саме він випадково став причиною цього інциденту. У 1953 році йому було лише 14 років. Хлопець ловив місцевих змій і продавав їх власнику зоомагазину Рео Моуреру в обмін на тропічних риб.

Одного дня Барнетт приніс до магазину рибку, яка, як з’ясувалося, загинула під час дороги. Продавець відмовився відшкодовувати підлітку збитки, і той, розгніваний, залишив дверцята кліток у підсобці магазину відчиненими, не підозрюючи, що там утримували екзотичних кобр.

Через кілька днів місто охопила паніка — отруйні змії почали з’являтися у дворах і на вулицях. Барнетт, почувши про це, усвідомив, що саме його вчинок став причиною «великої паніки кобр».

На щастя, кобри нікого не покусали та не прижилися в місцевій природі. Історія «великої паніки кобр» досі залишається однією з найвідоміших легенд Спрінгфілда.

