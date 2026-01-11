Чотири тривожні сигнали в домі, які вказують на замерзання труб

Труба / © iStock

Реклама

До України цієї зими повернулась холодна та морозна погода, яка створює серйозний ризик замерзання водопровідних труб у житлових будинках. Це може призвести до припинення подачі води, проблем з опаленням, а в найгіршому випадку — до прориву труб і затоплення помешкань.

По це пише видання Express.

Повідомляється, що труби найчастіше замерзають за температури нижче нуля, особливо якщо вони недостатньо ізольовані. Під час замерзання вода розширюється, створюючи підвищений тиск усередині труб, що може спричинити їх деформацію, розтріскування або розрив.

Реклама

Своєчасне виявлення проблеми може допомогти запобігти серйозним пошкодженням. Компанія назвала чотири основні попереджувальні ознаки замерзання труб:

булькаючі або незвичні звуки з системи центрального опалення під час її ввімкнення;

котел не запускається або працює з перебоями;

з кранів не тече вода або вона надходить дуже слабким струменем;

повільний злив води в раковині та повільне змивання унітаза, а також поява крапель з крана на кухні.

У компанії пояснили, що якщо труби замерзли, вода не може нормально проходити по системі, через що з кранів надходить лише незначна кількість води або вона відсутня повністю.

У разі підозри на замерзання труб фахівці радять якнайшвидше визначити місце проблеми. У сучасних конденсаційних котлах найчастіше замерзає конденсатна труба — пластикова труба, що відводить конденсат від котла назовні. Рекомендується простежити, де саме вона виходить на вулицю, та перевірити, чи не покрилася вона інеєм або льодом.

Окрім зовнішніх труб, у зоні підвищеного ризику перебувають труби, розташовані в неопалюваних або холодних місцях будинку — на горищах, у підвалах, коморах та шафах. Саме в таких зонах замерзання труб у період сильних морозів трапляється найчастіше.

Реклама

Власникам житла пропонують уважно стежити за роботою систем водопостачання та опалення у зимовий період і вживати заходів для утеплення труб, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є дієві поради, як зігріти оселю без опалення.