Овечий рейд: у Німеччині зграя тварин захопила супермаркет

Вівці в магазині. Фото: PENNY

У Баварії покупці супермаркету стали свідками несподіваного видовища: близько 50 овець раптово промчали торговою залою, шукаючи їжу. Тварини вибралися з сусіднього поля та прямували просто до входу магазину, залишивши людей приголомшеними.

Про це повідомило видання Dailymail.

Інцидент стався у понеділок. На відео видно, як зграя вівць впевнено заходить до приміщення, притискаючись одна до одної біля кас. Там вони затрималися приблизно на 20 хвилин і не поспішали йти, попри намагання працівників та клієнтів скерувати їх назад на вулицю. Люди стукали по прилавках, намагаючись спрямувати тварин до виходу, однак ті, схоже, вирішили влаштувати власну «екскурсію» торговими рядами.

За даними телеканалу ZDF, у магазині виник справжній безлад: на підлогу падали пляшки та продукти, а деяким відвідувачам навіть довелося вистрибувати на касові стрічки, аби уникнути контакту з неспокійними «гостями». Вважається, що вівці відокремилися від отари з приблизно 500 тварин.

Коли стадо нарешті вирішило повернутися до своїх «родичів», воно стрімко вибігло з магазину, залишивши по собі чимало слідів, зокрема й гною. Пастух припустив, що тварини могли сплутати пакет покупця з мішком для корму — і це привело їх до супермаркету.

Подія швидко стала вірусною. Посольство Німеччини у Лондоні поширило фото з магазину, жартома назвавши Баварію «Баа-варією».

У підсумку тварини не лише уникнули будь-яких санкцій, а й отримали річний запас корму — у якості вдячності за рекламу, яку супермаркет здобув завдяки їхньому неординарному візиту.

