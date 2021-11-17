“Ой!”: зображення самця мавпи у дуже болісній позі визнали найкумеднішим фото

“Ой!”: зображення самця мавпи у дуже болісній позі визнали найкумеднішим фото

Оголошено переможця цьогорічного конкурсу серед фотографів, які знімають дику природу в несподіваному ракурсі.

Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA) назвали найкумедніше фото, зроблене в дикій природі.

Як повідомили на офіційному сайті CWPA, переможцем цього року став знімок Кена Дженсена (Ken Jensen), зроблений у Китаї у 2016 році.

Найкумедніше фото має назву “Ой!” (Ouch!). На ньому зображено самця мавпи, що дуже незручно сидить на дроті.

За словами автора знімку, у той момент самець поводився доволі агресивно, але вдалий кадр зробив його комедійним.

"Це чудове почуття - знати, що твій знімок змушує людей посміхатися у всьому світі і допомагає підтримувати заходи щодо збереження та захисту природи", - сказав Дженсен.

У нагороду переможець отримав тижневе сафарі у кенійському заповіднику Масаї Мара, а також сумку для фотоапарата та інші сувеніри.

Приз глядацьких симпатій завоював знімок Джона Спірса, на якому зображено голуба із опалим листком на голові.

Цього року учасниками конкурсу було понад 7000 осіб, до фіналу потрапили 42 автори фото.

Нагадаємо, в ботанічному саду американського Сан-Дієго відвідувачі вишикувалися у черги, аби побачити рідкісну квітку, яка пахне як гнила риба.

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